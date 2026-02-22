English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!

శుభకార్యాల సీజన్ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఇవాళ ఆదివారం కావడంతో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు మార్కెట్లలో మంచి రద్దీ కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, వ్రతాలు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో నగల దుకాణాలకు వెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలని చాలామంది ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో ఇవాళ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,59,280గా ఉంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,46,000గా కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ఇటీవల కొంత తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు స్వల్ప ఊరటనిచ్చింది. ధరలు కొద్దిగా తగ్గడంతో చాలా మంది ఇప్పుడు కొనుగోలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు.

ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, కిలో వెండి ధర రూ.2,90,000గా ఉంది. వెండి కూడా గతంలో పెరిగిన తరువాత ప్రస్తుతం కొంత స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. 

పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో వెండి పాత్రలు, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ కొనుగోలు ఎక్కువగా ఉండటంతో డిమాండ్ పెరుగుతోంది.

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు వంటి అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అలాగే దేశీయ డిమాండ్ కూడా ధరలను ప్రభావితం చేస్తోంది. వచ్చే రోజుల్లో ధరలు మరింత మారే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు ప్రజలు తాజా ధరలను తెలుసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. నగల దుకాణాల మధ్య ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు సరైన సమాచారం తెలుసుకోవడం అవసరం.

