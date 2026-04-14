Gold Bangles: లక్ష రూపాయలకే రెండు జతల బంగారు గాజులు.. ఛాన్స్ మిస్ చేసుకుంటే మళ్లీ వస్తుందో లేదో..!!

Gold Bangles Under 1 lakh Rupees: బంగారానికి మహిళలకు మధ్య ఉన్న బంధం విడదీయరానిది. చేతిలో డబ్బు ఉందంటే చాలు.. వచ్చే మొదటి ఆలోచన బంగారం కొనుగోలు చేయాలని. అందుకే భారతీయుల ఇళ్లలో భారీగా బంగారం ఉందని ఈ మధ్యే ఓ సర్వే కూడా సంచలన రిపోర్టు ఇచ్చింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే మహిళలు బంగారం ఏ స్థాయిలో కొనుగోలు చేశారో అర్థమవుతోంది. అయితే ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. తులం బంగారం కొనాలంటే దాదాపు లక్ష యాభై వేలు ఖర్చు చేయాల్సిందే. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అంత ధర వెచ్చించి కొనుగోలు చేయడం అనేది సామాన్యులకు కలగానే మిగులుతుంది.
అయితే చాలా మంది బంగారం లేకుంటే ఏంటి వెండి ఉంది కదా అనుకుంటుంటారు. బంగారంతోనే నగలు చేయించుకోవచ్చా వెండితో చేయించుకోలేమా అంటూ మనస్సు నిమ్మలం చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఏ చిన్న శుభాకార్యం వచ్చినా చేతులకు నిండుగా బంగారు గాజులు ఉంటే ఆ అందం వేరేలా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు బంగారు గాజులు అంటే కష్టమే అనుకునేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. దీంతో బంగారు గాజులు చేయించుకోవడం ఒక కలగానే మారుతోంది.
ఈ క్రమంలోనే మార్కెట్లోకి వచ్చిన సరికొత్త ట్రెండ్ ఇప్పుడు మహిళలకు వరంగా మారింది. కేవలం లక్ష రూపాయల బడ్జెట్లోనే రెండు జతల గాజులు చేయించుకునే వీలుంది. అదేలాగో చూద్దాం.
అచ్చం బంగారం వలె కనిపించే వెండి బంగారం కలయిక ఈ సరికొత్త ట్రెండ్. అంటే గాజులను లోపల వెండితో చేయించుకుని..దానిపై బంగారు పూత పూయించుకోవాలి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇదే హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఖర్చులు లెక్కలు వేస్తే.. లక్షకే నాలుగు గాజులు ఎలానో చూద్దాం.
ప్రస్తుతం వెండి ధరతో పోల్చితే బంగారం ధర ఎక్కువగా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2.40వేలు ఉంది. సుమారు సుమారు 5 తులాల వెండితో నాలుగు లావుపాటి గాజులు చేయించుకుంటే కేవలం రూ. 20,000 నుండి రూ. 25,000 లోపే ఉంటుంది. వీటికి మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ ఇతర ఖర్చులు అన్నీ కలుపుకున్నా మరో రూ. 25,000 నుండి రూ. 30,000 వరకు అనుకుందాం. అంటే గాజుల తయారీకి సుమారు రూ. 50,000 ఖర్చవుతుంది.
బంగారు పూత వీటికి లాంగ్ టర్మ్ వరకు ఉండేలా, అచ్చం బంగారం రంగులోనే మెరిసిపోయేలా నాణ్యమైన గోల్డ్ పాలిష్ చేయించుకోవడానికి మరో రూ. 30,000 నుండి రూ. 40,000 ఖర్చు చేసినా.. మీ మొత్తం బడ్జెట్ లక్ష రూపాయల లోపే ఉంటుంది.
అచ్చం బంగారం లుక్ ఉండే వీటిని ధరిస్తే అవి బంగారం గాజులా లేక వెండి గాజులా అనేది ఎవరూ కనిపెట్టలేరు. అంతటి ఫినిషింగ్తో ఇవి తయారవుతున్నాయి. లక్షల రూపాయల బంగారం గాజులు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలంటే భయం ఉంటుంది. కానీ ఈ సిల్వర్-గోల్డ్ నగలతో ఆ టెన్షన్ ఉండదు. తక్కువ ధరలో రెండు జతల గాజులు రావడం వల్ల మధ్యతరగతి మహిళలకు ఇది గొప్ప వెసులుబాటు.
పెళ్లిళ్లు, పేరంటాల్లో గ్రాండ్ లుక్ కావాలనుకునే మహిళలకు ఈ ఆప్షన్ అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ, అబిడ్స్, ప్రధాన జ్యువెలరీ స్టోర్లలో ఇలాంటి ఆర్డర్లపై ప్రత్యేకంగా నగలు చేసిస్తున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. మీరు కూడా ఈ స్మార్ట్ ప్లాన్తో మీ బంగారు కలను నిజం చేసుకోండి.