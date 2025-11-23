English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Benefits: బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా కాకుండా.. ఈ విధంగా కూడా వాడుతున్నారా.. గోల్డ్ విషయంలో ఎవరు ఊహించని ట్రెండ్..

Gold Benefits: సాధారణంగా మన దగ్గర బంగారాన్ని ఆభరణాలుగా ధరించడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. కానీ  బంగారాన్ని కొంత మంది వేరే విధంగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ సంస్కృతి ఇప్పుడు భారతదేశంలో క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది.
మన దేశంలో బంగారాన్ని నగలుగా, ఆభరణాలుగా కాకుండా.. తినడానికి  బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారనే విషయం కొంత మంది తెలియదు. మనకు ఆభరణాలుగా ధరించే బంగారం తినడానికి కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. బంగారాన్ని  కొన్ని స్వీట్లు, కేకులు, కొన్ని వంటకాలలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ ధోరణి విదేశాలలోనే కాకుండా మన దేశంలో ఈ ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. 

ఆభరణాల తయారీకి  ఉపయోగంచే బంగారం స్వచ్ఛత, దానిని ఉత్పత్తి చేయడానికి జరిగే ప్రక్రియ ఎంతో క్లిష్టమైనది. అటు తినదగిన బంగారం తయారు చేయడం అనేది కూడా  చాలా క్లిష్టమైన ప్రక్రియ ద్వారా ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది. దీనిని తినే విధంగా చేయడానికి, దానిని చాలా సన్నని షీట్లు లేదా రేకులుగా కుదించడానికి ఎంతో కష్టపడాల్సి వస్తోంది.  ఈ షీట్లు చాలా సున్నితంగా,  సన్నగా ఉంటాయి, అవి కొన్ని మైక్రోమీటర్ల మందంగా ఉంటాయి. ఇది మన మాములు మనిషి జుట్టు వెడల్పులో వెయ్యి వంతుకు సమానం. ఈ బంగారం రేకులు  చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి,

అవి స్వల్ప దెబ్బతో కూడా ఎగిరిపోతాయి. అందుకే అగ్రశ్రేణి చెఫ్‌లు,  మిఠాయి తయారీ దారులు వాటిని వంటల్లో స్వీట్లపై పై పూత  పూయడానికి  ఉపయోగిస్తారు. వీటిని యూజ్ చేయడానికి తమ చేతులను ఉపయోగించరు. వీటిని పెద్ద వంటకాలపై పై పూత పూయడానికి  ప్రత్యేక పట్టకార్లు లేదా మృదువైన బ్రష్‌లపై ఆధారపడతారు. ఇవి చాలా కళలాగా కనిపిస్తాయి. తినదగిన బంగారం సాధారణంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైనది. దీని అర్థం ఇందులో ఎటువంటి మలినాలు ఉండవు. 

తక్కువ క్యారెట్ కౌంట్ ఉన్న బంగారం తినడానికి ఉపయోగించడానికి  సురక్షితం కాదని నిపుణులు చెబున్న మాట. తక్కువ స్వచ్ఛత ఉన్న బంగారంలో  రాగి,  వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి తినేటప్పుడు చికాకు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తాయి. స్వచ్ఛమైన తినదగిన బంగారం E175గా ధృవీకరించారు. ఇది వినియోగానికి సురక్షితం అని చెప్పాలి. ఇందులో పోషక విలువలు లాంటివి ఉండవు.   

మార్కెట్లో ఈ బంగారం షీట్ల ధర వాటి పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, 50x50mm (మిల్లీమీటర్లు) కొలిచే 5 బంగారు ఆకుల చిన్న ప్యాక్ దాదాపు రూ. 300 వరకు లభిస్తుంది. అదే పరిమాణంలో ఉన్న 10 షీట్ల ప్యాక్ ధర దాదాపు రూ. 412. అదేవిధంగా, మార్కెట్లో వివిధ బ్రాండ్లు, పరిమాణాలలో అనేక ప్యాక్‌లు అందుబాటులో దొరుకుతాయి. వాటి ధర రూ. 400 నుండి రూ. 600 వరకు ఉంటుంది.

ఈ చిన్న ప్యాక్‌ల ధర తక్కువగా అనిపించినప్పటికీ, 1 కిలోగ్రాము బంగారాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఎన్ని మిలియన్ల షీట్లు అవసరమో ఊహించుకోండి. ఆ రేటు ప్రకారం, 1 కిలో తినదగిన బంగారం ధర కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంటుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఆహారాలలో ఒకటి అని చెప్పాలి.

