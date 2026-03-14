Gold Breaking News: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. పసిడి ధరలపై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. భారీగా తగ్గనున్న ధరలు..?

Gold Breaking News: గత కొన్ని వారాలుగా దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న పరిస్థితులు, కరెన్సీ విలువల్లో మార్పులు వంటి అంశాలు గోల్డ్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం దిగుమతులకు సంబంధించిన ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
మార్చి 14న కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం బేస్ దిగుమతి ధరను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం 10 గ్రాముల బంగారం బేస్ దిగుమతి ధరను 12 డాలర్లు తగ్గించారు. ముందుగా 10 గ్రాములకు 1664 డాలర్లుగా ఉన్న ఈ ధర ఇప్పుడు 1652 డాలర్లకు తగ్గింది.
బేస్ దిగుమతి ధర అంటే ఏమిటి? బంగారం లేదా ఇతర వస్తువులు విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే సమయంలో ప్రభుత్వం కొన్ని పన్నులు, కస్టమ్స్ సుంకాలు విధిస్తుంది. ఆ పన్నులను లెక్కించడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణ ధరనే బేస్ దిగుమతి ధర లేదా టారిఫ్ విలువ అని అంటారు.ఈ విలువ తగ్గితే దిగుమతి చేసుకునే వ్యాపారులకు చెల్లించాల్సిన పన్ను భారం కూడా కొంత తగ్గుతుంది. అందువల్ల దిగుమతి వ్యాపారులకు ఇది కొంత ఊరట కలిగించే చర్యగా భావిస్తున్నారు. ఈ మార్పులను పర్యవేక్షించే బాధ్యతను కేంద్రీయ పరోక్ష పన్నులు సుంకాల మండలి నిర్వహిస్తుంది.
ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు? ప్రపంచ మార్కెట్లో మెటల్ ధరలు తరచూ మారుతుంటాయి. అదే సమయంలో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువలో మార్పులు కూడా జరుగుతుంటాయి. ఈ రెండు అంశాల ప్రభావం భారతదేశంలో బంగారం ధరలపై కనిపిస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు చాలా ఎక్కువగా మారకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం కాలానుగుణంగా బేస్ దిగుమతి ధరలను సవరించడం చేస్తుంది. దీనివల్ల దేశీయ మార్కెట్ అంతర్జాతీయ ధరలతో సమతుల్యం కావడానికి సహాయపడుతుంది.
వ్యాపారులు, వినియోగదారులకు లాభం? బంగారం దిగుమతులపై ఆధారపడే ఆభరణాల వ్యాపారులు, బులియన్ ట్రేడర్లు, జువెలరీ రంగానికి ఈ నిర్ణయం కొంత ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. దిగుమతులపై పన్ను ఒత్తిడి తగ్గితే వ్యాపారుల ఖర్చు కొంత మేర తగ్గుతుంది. ఇది చివరికి వినియోగదారులపై కూడా కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆభరణాల తయారీ వ్యయం తగ్గితే జువెలరీ ధరల్లో కూడా స్వల్ప మార్పులు కనిపించవచ్చు.
బంగారం ధరపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? బేస్ దిగుమతి ధరలో మార్పు జరిగినప్పుడు దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. వ్యాపారులు కొత్త టారిఫ్ విలువ ఆధారంగా తమ కొనుగోలు మరియు విక్రయ ధరలను సర్దుబాటు చేస్తారు. అయితే బంగారం ధరలు పూర్తిగా ఈ ఒక్క అంశంపైనే ఆధారపడవు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణులు, డాలర్ విలువ, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు, ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితులు వంటి అనేక అంశాలు కూడా ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయం దేశీయ బంగారం మార్కెట్ను అంతర్జాతీయ ధోరణులకు దగ్గర చేయడమే లక్ష్యంగా తీసుకున్న చర్యగా భావిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ మార్పు బంగారం ధరలపై ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతుందో మార్కెట్ పరిస్థితులు నిర్ణయిస్తాయి. Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.