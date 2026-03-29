Gold News India: బంగారు ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. కేంద్రం నుంచి భారీ ఊరట!

Gold Price India Today: బంగారం కొనుగోలు చేసే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. విదేశాల నుంచి బంగారం దిగుమతి చేసుకునే వ్యాపారస్తులకు ప్రభుత్వం.. అదనపు సమయం ఇచ్చింది. దీంతో బంగారం సరఫరా సులభంగా కొనసాగేందుకు అవకాశం కలిగింది.
భారత్.. యూఏఈ మధ్య ఉన్న ఆర్థిక ఒప్పందం కింద బంగారం దిగుమతులకు ప్రత్యేక అనుమతులు ఇస్తారు. ఈ అనుమతులకు ముందుగా నిర్ణయించిన గడువు మార్చి 31, 2026తో ముగియాల్సి ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ గడువును ప్రభుత్వం జూన్ 30, 2026 వరకు పెంచింది. అంటే వ్యాపారస్తులకు మరో మూడు నెలల సమయం లభించింది.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా రవాణా వ్యవస్థలో.. కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. సముద్ర మార్గాల్లో సరుకులు ఆలస్యంగా చేరుతున్నాయి. ఈ కారణంగా దిగుమతిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న ప్రభుత్వం వారికి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ గడువు పెంపు వల్ల దిగుమతిదారులు ఎలాంటి కొత్త దరఖాస్తులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికే ఉన్న అనుమతులు స్వయంచాలకంగా జూన్ చివరి వరకు చెల్లుబాటు అవుతాయి. అదనంగా ఎలాంటి ఫీజులు కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది వ్యాపారస్తులకు మరింత సౌలభ్యం కలిగించే విషయం.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ఈ ఒప్పందం కింద బంగారం దిగుమతి చేస్తే సాధారణ పన్నుతో పోలిస్తే తక్కువ సుంకం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గడువు పెరిగినందున ఈ తక్కువ పన్ను ప్రయోజనం కూడా మూడు నెలలు ఎక్కువగా అందుతుంది. దీనివల్ల వ్యాపార ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
దేశంలో బంగారం కొరత రాకుండా చూడటం కూడా ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్, మే నెలల్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఉండటంతో బంగారం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సరఫరా సరిగ్గా ఉంటే ధరలు కూడా నియంత్రణలో ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఈ నిర్ణయం వ్యాపారస్తులకు మాత్రమే కాకుండా సాధారణ వినియోగదారులకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉండటం వల్ల.. కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.