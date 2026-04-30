  • Gold China: చైనా సంచలన నిర్ణయం.. జూన్ 1 నుంచి కొత్త గోల్డ్ రూల్స్.. బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?

Gold China: చైనా సంచలన నిర్ణయం.. జూన్ 1 నుంచి కొత్త గోల్డ్ రూల్స్.. బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?

Gold China: వరల్డ్ గోల్డ్ మార్కెట్ ను శాసించే శక్తి ఏదంటే ఎవరైనా సరే ఠక్కున చైనా పేరే చెబుతారు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా పసిడిని వినియోగించే దేశంగా.. దిగుమతి చేసుకునే దేశంగా డ్రాగన్ కంట్రీకి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు చైనా తీసుకోబోయే ఒకే ఒక్క నిర్ణక్ష్ంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న గోల్డ్ ట్రేడర్లను, ఇన్వెస్టర్లను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. జూన్ 1వ తేదీ నుంచి అమలు కాబోతున్న ఈ కొత్త రూల్స్.. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధర గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 
ఇప్పటివరకు చైనాలో బంగారం దిగుమతి లేదా ఎగుమతి చేయాలంటే అదొక పెద్ద ప్రహసనంగా ఉండేది. ప్రతి విడత బంగారం దిగుమతికి, ప్రతి రవాణాకు కంపెనీలు ప్రత్యేకంగా అనుమతులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే, ఒక కంపెనీ 10 సార్లు బంగారాన్ని తెప్పించుకోవాలంటే, 10సార్లు లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ  వన్‌-బ్యాచ్-వన్‌-లైసెన్స్  విధానం వల్ల సమయం వృథా కావడమే కాకుండా..  ఖర్చు కూడా భారమయ్యేది.

అయితే..  జూన్ 1 నుంచి చైనా కేంద్ర బ్యాంకు,  కస్టమ్స్ అధికారులు సంయుక్తంగా  నాన్-వన్'-బ్యాచ్-వన్-లైసెన్స్ అనే సరికొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నారు.  ఒక్క లైసెన్స్ - 9 నెలల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది.  ఇకపై ప్రతి లావాదేవీకి లైసెన్స్ అక్కర్లేదు. ఒక్కసారి అనుమతి పత్రం పొందితే అది 9 నెలల పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఆ 9 నెలల కాలంలో, అనుమతించబడిన పరిమాణం  ప్రకారం ఎన్నిసార్లయినా బంగారాన్ని దిగుమతి లేదా ఎగుమతి చేసుకోవచ్చు.

పత్రాల పని తగ్గడం వల్ల కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ వేగంగా జరుగుతుంది. దీనివల్ల మార్కెట్లోకి బంగారం సరఫరా క్షణాల్లో జరిగిపోతుంది. ముంబై నుంచి లండన్ వరకు.. చైనాలో సరఫరా వ్యవస్థ సరళతరం అయితే, అది ప్రపంచ మార్కెట్‌లోని డిమాండ్ మరియు సప్లైని మెరుగుపరుస్తుంది.  చైనా వ్యాపారులు వేగంగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం లేదా విక్రయించడం మొదలుపెడితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరలు ఊహించని విధంగా పెరగడం లేదా తగ్గడం జరుగుతుంది.  

లండన్, దుబాయ్, ముంబై వంటి ప్రధాన గోల్డ్ హబ్‌లు ఇప్పుడు చైనా వైపు చూస్తున్నాయి. చైనాలో ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ పెరిగితే, ఇతర దేశాల్లో లభ్యతపై ప్రభావం పడుతుంది. రవాణా  పత్రాల ఖర్చు తగ్గడం వల్ల చైనా ఆభరణాల వ్యాపారులకు భారీ లాభాలు చేకూరుతుంది. ఇది అంతర్జాతీయంగా పోటీని  మరింత పెంచుతుంది.

ప్రస్తుతానికి ఈ కొత్త వ్యవస్థను చైనాలోని అత్యంత కీలకమైన 15 కస్టమ్స్ జిల్లాల్లో అమలు చేయబోతున్నారు. ఇక్కడ లభించే వాటిని బట్టి దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. చైనా తన గోల్డ్ మార్కెట్‌ను క్రమంగా ప్రపంచ కేంద్రంగా మార్చాలని చూస్తోందని, అందులో భాగంగానే ఈ సంస్కరణలు ఉన్నాయని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.

బంగారం ధరలు ఇప్పటికే ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ, చైనా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం  మూలిగే నక్కపై తాటికాయ పడ్డ చందంగా మారుతుందా లేక మార్కెట్‌కు కొత్త జవజీవాలు ఇస్తుందా అనేది జూన్ 1 తర్వాత తేలనుంది. ఏది ఏమైనా, రాబోయే రోజుల్లో పసిడి ధరల్లో మార్పులు ఖాయమని స్పష్టమవుతోంది.

