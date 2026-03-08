Gold: గ్లోబల్ టెన్షన్ + చైనా మాస్టర్ ప్లాన్.. రికార్డు స్థాయికి బంగారం ధరలు..?

Gold: ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ అలాగే యునైటేడ్ స్టేట్స్ మధ్య పెరుగుతున్న ఘర్షణలతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి మరింత పెరిగింది. ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా దేశాలు తమ ఆర్థిక భద్రతను బలోపేతం చేసుకోవడానికి కొత్త వ్యూహాలను అవలంబిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చైనా తీసుకుంటున్న చర్యలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆర్థిక సంక్షోభాలను ఎదుర్కొనేందుకు చైనా తన బంగారు నిల్వలను క్రమంగా పెంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. బంగారం అలాంటి అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆస్తిగా భావిస్తారు. అందుకే అనేక దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు ఇటీవల బంగారం కొనుగోళ్లను పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా మాత్రం ఈ విషయంలో మరింత చురుకుగా వ్యవహరిస్తోంది. చైనా కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా తాజాగా విడుదల చేసిన గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.
ఆ గణాంకాల ప్రకారం ఫిబ్రవరి నెలలో చైనా తన బంగారు నిల్వలను మరోసారి పెంచింది. ఆ నెలలో సుమారు 30,000 ట్రాయ్ ఔన్సుల బంగారాన్ని అదనంగా కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో దేశం వద్ద ఉన్న మొత్తం బంగారు నిల్వలు 74.22 మిలియన్ ఫైన్ ట్రాయ్ ఔన్సులకు చేరాయి. జనవరిలో ఈ సంఖ్య 74.19 మిలియన్ ఔన్సులుగా నమోదైంది. సంఖ్య పరంగా చూస్తే ఈ పెరుగుదల పెద్దది కాకపోయినా, దీని వెనుక ఉన్న వ్యూహం మాత్రం దీర్ఘకాలికమైనదిగా ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గత కొన్ని నెలలుగా చైనా ప్రతి నెలా బంగారం కొనుగోలు చేస్తూ వస్తోంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం వరుసగా 16 నెలలుగా ఈ కొనుగోళ్లు కొనసాగుతున్నాయి. దీని వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం అమెరికన్ డాలర్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో విదేశీ మారక నిల్వలను విభిన్న ఆస్తుల్లో విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో చైనా ముందుకు సాగుతోంది. అందుకే బంగారం వంటి స్థిరమైన ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెంచుతూ తన ఆర్థిక భద్రతను బలోపేతం చేయాలని చూస్తోంది.
ఇది కేవలం చైనా మాత్రమే అనుసరిస్తున్న విధానం కాదు. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు కూడా ఇదే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తూర్పు ఆసియా, మధ్య ఐరోపా ప్రాంతాలకు చెందిన కొన్ని దేశాలు కూడా తమ బంగారు నిల్వలను పెంచుతున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు బంగారం విలువ పెరిగే అవకాశాలు ఉండటంతో కేంద్ర బ్యాంకులు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నాయి.
ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కూడా ఇటీవలి కాలంలో గణనీయంగా మారుతూ ఉన్నాయి. కొన్ని రోజులుగా ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. తాజా మార్కెట్ గణాంకాల ప్రకారం స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక దశలో ఔన్సుకు సుమారు 1.15 శాతం పెరిగి 5,181 డాలర్లకు చేరింది. అయితే వారాంతానికి చూస్తే మొత్తం మీద ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కూడా నమోదైంది. ద్రవ్యోల్బణ భయాలు, వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలు ఈ మార్పులకు ప్రధాన కారణాలుగా మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో యుద్ధ భయాలు కూడా బంగారం డిమాండ్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమాదకర పెట్టుబడుల కంటే సురక్షిత ఆస్తుల వైపు పెట్టుబడిదారులు మళ్లుతున్నారు. ఈ ధోరణి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ మార్కెట్లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విశ్లేషకురాలు మరిసా సలీప్ ప్రకారం ఇటీవల నెలల్లో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లలో పెట్టుబడులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో మాత్రమే అమెరికాలో లిస్టింగ్ ఉన్న గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లలో సుమారు 4.5 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు నమోదయ్యాయి.
ఈ పరిణామాలు చూస్తే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. యుద్ధ భయాలు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు త్వరగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపించకపోవడంతో కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం కొనుగోళ్లను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో చైనా పెంచుతున్న బంగారు నిల్వలు భవిష్యత్తులో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ప్రాధాన్యం మళ్లీ పెరుగుతున్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ధోరణి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.