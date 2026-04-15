Gold Chit Schemes: మంత్లీ గోల్డ్ చిట్ స్కీంలో బంగారం కొంటే లాభమా..? నష్టమా..?

Gold Chit Schemes: బంగారం ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. సామాన్యులు తులం బంగారం కొనాలంటే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది గోల్డ్ జ్యువెల్లరీ షాపులు ఆఫర్ చేసే గోల్డ్ చిట్ స్కీముల  వైపు మొగ్గుచూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాటిల్లో అయితే నెలనెలా కొంత డబ్బు కట్టి స్కీమ్ పూర్తయిన తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో బంగారం చేతికి వస్తుంది. ఒకేసారి డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు  చేయడం కష్టమనుకునేవారు ఈ స్కీముల్లో చేరుతున్నారు. అయితే ఈ స్కీమ్స్ వల్ల నిజంగా లాభమేనా.లేదంటే మేకింగ్ ఛార్జీల రూపంలో మీ లాభం కాస్త ఆవిరైపోతుందా.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
గోల్డ్ చిట్ స్కీముల వల్ల కలిగే ప్రధాన లాభాలను చూసుకున్నట్లయితే.. ప్రతినెలా ఒక నిర్ణీతమైన మొత్తాన్ని కట్టడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే పొదుపు అనేది అలవాటు అవుతుంది. ఏడాది  చివరిలో ఒకేసారి లక్ష రూపాయలు వెచ్చించలేనివారికి ఇది గొప్ప వెసులుబాటు అని చెప్పవచ్చు. 

చివరి నెల బోనస్ మ్యాజిక్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే దాదాపు అన్ని ప్రముఖ జ్యువెల్లరీ షాపులు 11నెలలు మీరు కడితే 12వ నెల వాయిదాను బోనస్ మంత్ రూపంలో తామే భరిస్తాయి. ఇది దాదాపు 8శాతం నుంచి 9శాతం వరకు అదనపు రాబడితో సమానంగా ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో పెళ్లిళ్లు లేదా ఇతర శుభకార్యాలు ఉంటే.. ఒకేసారి ఆర్థిక భారం పడకుండా ఉండేందుకు ఈ స్కీమ్స్ తోడ్పతాయి. 

మీరు స్కీములో చేరి నగలు కొనే సమయానికి బంగారం ధర మార్కెట్లో తగ్గినట్లయితే.. మీరు జమ చేసిన డబ్బుతో ఎక్కువ గ్రాముల బంగారాన్ని కొనే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇందులో కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. వాటిని తప్పకుండా గమనించాలి అవేంటో చూద్దాం. 

మీరు ఇన్ స్టాల్ మెంట్ కడుతున్న సమయంలో ధర ఎక్కువగా ఉండి.. చివరిలో ధర  పడిపోయినట్లయితే.. మీరు నష్టపోయినట్లే. ఎందుకంటే చాలా స్కీముల్లో ముందే ధరను ఫిక్స్ చేసే సదుపాయం ఉండదు. చివరిలోనే ఉన్న ధరకు బంగారం  ఇస్తారు. 

మేకింగ్ ఛార్జీల బాదుడు: షాపులు ఇచ్చే ఆ  ఒక నెల బోనస్ ప్రయోజనాన్ని చివర్లో మేకింగ్ ఛార్జీల రూపంలో తిరిగి వసూలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా 12శాతం నుండి 18శాతం వరకు మేకింగ్ ఛార్జీలు వేస్తే మీ లాభం మొత్తం హరించుకుపోతుంది.అత్యవసరమైతే మీ డబ్బును నగదు రూపంలో వెనక్కి తీసుకోవడం అసాధ్యం. కచ్చితంగా ఏదో ఒక నగను కొనుగోలు చేయాల్సిందే.

మీరు స్కీమ్ కట్టే షాపు ఎంతవరకు నమ్మకమైనదో చూసుకోవాలి. చిన్న షాపులు బోర్డు తిప్పేస్తే మీ కష్టార్జితం వృధా అవుతుంది. మీరు కచ్చితంగా నగలు చేయించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటే ఈ స్కీమ్స్ బాగుంటాయి. కానీ కేవలం పెట్టుబడి పెట్టి లాభం పొందాలనుకుంటే మాత్రం సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్  లేదా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్   లు మంచి ఎంపిక అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నగలు కొనే ముందు మేకింగ్ ఛార్జీల విషయంలో షాపు యజమానులతో ముందే బేరమాడటం మంచిది.

