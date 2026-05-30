/Gold Demand: బంగారం కొనడం తగ్గించిన భారతీయులు.. మోదీ నిర్ణయంతో 70శాతం పడిపోయిన డిమాండ్.. ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?

Gold Demand Decline India: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయంతో బంగారం అమ్మకాలు భారీగా పడిపోయాయి. బంగారంపై దిగుమతి సుంకం భారీగా పెంచడంతో విక్రయాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. అమెరికా ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో భారీగా పెరిగిన ఇంధన, ఆహార ధరలు తోడవ్వడంతో జనం అసలు షాపు వైపు కూడా చూడట్లేదు. కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే దేశవ్యాప్తంగా బంగారం డిమాండ్ ఊహించని విధంగా 70శాతం వరకు పడిపోయింది.
గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. మధ్యప్రాచ్య ఘర్షణల కారణంగా దేశ విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనవద్దని ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనితో పాటు, ప్రభుత్వం బంగారంపై దిగుమతి సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచింది. దీంతో బంగారం డిమాండ్లో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. ఆభరణాల పరిశ్రమకు సంబంధించిన సంస్థల ప్రకారం, పన్ను పెంపు తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా బంగారం డిమాండ్ సుమారు 70 శాతం వరకు తగ్గింది.
మే 27తో ముగిసిన పక్షం రోజులలో దేశంలో బంగారం డిమాండ్ సుమారు 7.5 టన్నులకు తగ్గిందని ఆభరణాల పరిశ్రమ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి . గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఇది సుమారు 25 టన్నులుగా ఉండేది. బంగారం కొనుగోళ్లలో ఈ గణనీయమైన తగ్గుదల ఆభరణాల వ్యాపారులు, వర్తకులలో ఆందోళనలను పెంచింది.
కాగా కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం మే 13వ తేదీ నుంచి బంగారంపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచుతూ ఒక నిర్ణయాన్ని అమలు చేసింది. దీనికి జీఎస్టీని కూడా జోడించడంతో, బంగారంపై మొత్తం పన్ను భారం 9.18శాతం నుంచి 18.45శాతానికి పెరిగింది. ఈ దిగుమతి సుంకం భారం నేరుగా వినియోగదారుల జేబులపై భారం మోపడంతో, ప్రజలు బంగారం కొనుగోలుకు వెనుకాడతున్నారు.
ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నగల వ్యాపారుల నుండి అందిన నివేదికలు డిమాండ్లో తీవ్రమైన తగ్గుదలను ధృవీకరించాయి. దేశ బంగారు వాణిజ్యంలో సుమారు 65శాతం వాటా కలిగిన అసంఘటిత రంగం, ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రత్యేకంగా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. దేశంలో బంగారం డిమాండ్ తగ్గడానికి దిగుమతి సుంకాలు మాత్రమే కారణం కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. పెరుగుతున్న ఇంధన, ఆహార ధరలు కూడా ప్రజల కొనుగోలు శక్తిపై ప్రభావం చూపాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో, ప్రజలు బంగారం వంటి ప్రత్యామ్నాయ, ఖరీదైన కొనుగోళ్లను వాయిదా వేస్తున్నారు.
అధిక బంగారం ధరలు వినియోగదారుల మనోభావాలను కూడా మార్చాయి. ప్రస్తుతం, ముంబై స్పాట్ మార్కెట్లో 999 స్వచ్ఛత గల బంగారం 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 1.57 లక్షలకు ట్రేడ్ అవుతోంది. దీని ఫలితంగా, వినియోగదారులు ఖరీదైన ఆభరణాలకు బదులుగా తేలికైన, తక్కువ క్యారెట్ల ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.
దేశంలోనే అత్యధిక బంగారం వినియోగించే ప్రాంతాలలో ఒకటిగా పరిగణించే దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా డిమాండ్ బలహీనంగా ఉంది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు తమ బడ్జెట్కు లోబడి కొనుగోలు చేస్తున్నారని, అదనపు ఖర్చులను నివారించుకుంటున్నారని నగల వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఇక కొత్త ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య తగ్గుతుండగా, పాత బంగారాన్ని విక్రయించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. చాలా మంది వినియోగదారులు పెరిగిన ధరలను సద్వినియోగం చేసుకుని, పాత ఆభరణాలను అమ్మడం ద్వారా నగదును సమకూర్చుకుంటున్నారు.
ఒకవేళ బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినట్లయితే.. ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు వినియోగదారులపై కొనసాగితే, 2026 రెండవ త్రైమాసికంలో కూడా బంగారానికి డిమాండ్ బలహీనంగానే ఉండవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందువల్ల, రాబోయే నెలల్లో బంగారు మార్కెట్ గమనం చాలా వరకు ధరలు, ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
