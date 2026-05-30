Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Demand: బంగారం కొనడం తగ్గించిన భారతీయులు.. మోదీ నిర్ణయంతో 70శాతం పడిపోయిన డిమాండ్.. ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?

Gold Demand: బంగారం కొనడం తగ్గించిన భారతీయులు.. మోదీ నిర్ణయంతో 70శాతం పడిపోయిన డిమాండ్.. ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?

Written ByBhoomi
Published: May 30, 2026, 08:59 PM IST|Updated: May 30, 2026, 08:59 PM IST

Gold Demand Decline India: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయంతో బంగారం అమ్మకాలు భారీగా పడిపోయాయి. బంగారంపై దిగుమతి సుంకం భారీగా పెంచడంతో విక్రయాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. అమెరికా ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో భారీగా పెరిగిన ఇంధన, ఆహార ధరలు తోడవ్వడంతో జనం అసలు షాపు వైపు కూడా చూడట్లేదు. కేవలం రెండు వారాల  వ్యవధిలోనే దేశవ్యాప్తంగా బంగారం డిమాండ్ ఊహించని విధంగా 70శాతం వరకు పడిపోయింది. 

Gold Rate Today: 1/8

బంగారం, వెండి ధరలు

గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా  తగ్గుతున్నాయి. మధ్యప్రాచ్య ఘర్షణల కారణంగా దేశ విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనవద్దని ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసిన సంగతి తెలిసిందే.  దీనితో పాటు, ప్రభుత్వం బంగారంపై దిగుమతి సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచింది. దీంతో బంగారం డిమాండ్‌లో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. ఆభరణాల పరిశ్రమకు సంబంధించిన సంస్థల ప్రకారం, పన్ను పెంపు తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా బంగారం డిమాండ్ సుమారు 70 శాతం వరకు తగ్గింది. 

Gold Price India2/8

సుమారు 25 టన్నులు

మే 27తో ముగిసిన పక్షం రోజులలో దేశంలో బంగారం డిమాండ్ సుమారు 7.5 టన్నులకు తగ్గిందని ఆభరణాల పరిశ్రమ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి . గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఇది సుమారు 25 టన్నులుగా ఉండేది. బంగారం కొనుగోళ్లలో ఈ గణనీయమైన తగ్గుదల ఆభరణాల వ్యాపారులు, వర్తకులలో ఆందోళనలను పెంచింది.  

Gold Price3/8

బంగారంపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచుతూ

కాగా కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం మే 13వ తేదీ నుంచి బంగారంపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచుతూ ఒక నిర్ణయాన్ని అమలు చేసింది. దీనికి జీఎస్టీని కూడా జోడించడంతో, బంగారంపై మొత్తం పన్ను భారం 9.18శాతం నుంచి 18.45శాతానికి పెరిగింది. ఈ దిగుమతి సుంకం భారం నేరుగా వినియోగదారుల జేబులపై భారం మోపడంతో, ప్రజలు బంగారం కొనుగోలుకు వెనుకాడతున్నారు.

Gold Rate Today4/8

ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్

ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నగల వ్యాపారుల నుండి అందిన నివేదికలు డిమాండ్‌లో తీవ్రమైన తగ్గుదలను ధృవీకరించాయి. దేశ బంగారు వాణిజ్యంలో సుమారు 65శాతం వాటా కలిగిన అసంఘటిత రంగం, ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రత్యేకంగా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. దేశంలో బంగారం డిమాండ్ తగ్గడానికి దిగుమతి సుంకాలు మాత్రమే కారణం కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. పెరుగుతున్న ఇంధన, ఆహార ధరలు కూడా ప్రజల కొనుగోలు శక్తిపై ప్రభావం చూపాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నేపథ్యంలో, ప్రజలు బంగారం వంటి ప్రత్యామ్నాయ, ఖరీదైన కొనుగోళ్లను వాయిదా వేస్తున్నారు.

Buying gold jewelry5/8

వినియోగదారుల మనోభావాలను

అధిక బంగారం ధరలు వినియోగదారుల మనోభావాలను కూడా మార్చాయి. ప్రస్తుతం, ముంబై స్పాట్ మార్కెట్‌లో 999 స్వచ్ఛత గల బంగారం 10 గ్రాములకు సుమారు రూ. 1.57 లక్షలకు ట్రేడ్ అవుతోంది. దీని ఫలితంగా, వినియోగదారులు  ఖరీదైన ఆభరణాలకు బదులుగా తేలికైన, తక్కువ క్యారెట్ల ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.

gold jewellary6/8

తమ బడ్జెట్‌కు లోబడి కొనుగోలు

దేశంలోనే అత్యధిక బంగారం వినియోగించే ప్రాంతాలలో ఒకటిగా పరిగణించే దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా డిమాండ్ బలహీనంగా ఉంది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు తమ బడ్జెట్‌కు లోబడి కొనుగోలు చేస్తున్నారని, అదనపు ఖర్చులను నివారించుకుంటున్నారని నగల వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఇక కొత్త ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య తగ్గుతుండగా, పాత బంగారాన్ని విక్రయించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. చాలా మంది వినియోగదారులు పెరిగిన ధరలను సద్వినియోగం చేసుకుని, పాత ఆభరణాలను అమ్మడం ద్వారా నగదును సమకూర్చుకుంటున్నారు.

gold rate7/8

బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినట్లయితే

ఒకవేళ బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినట్లయితే..  ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు వినియోగదారులపై కొనసాగితే, 2026 రెండవ త్రైమాసికంలో కూడా బంగారానికి డిమాండ్ బలహీనంగానే ఉండవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అందువల్ల, రాబోయే నెలల్లో బంగారు మార్కెట్ గమనం చాలా వరకు ధరలు,  ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Disclaimer: 8/8

డిస్ క్లైమర్

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Tags:
Gold Demand Decline India
gold import duty India
Indian Gold Market
Jewelry Industry India
Gold Prices India
IBJA Report Gold
Consumer Spending Gold
Gold Sales Drop
Economic Impact Gold
India Gold Trends

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TGSRTC Busses: ఆర్టీసీ ప్రయాణికులు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ 1 నుంచి మారనున్న బస్ చార్జీలు

TGSRTC Busses: ఆర్టీసీ ప్రయాణికులు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ 1 నుంచి మారనున్న బస్ చార్జీలు

TGSRTC34 min ago
2

పల్నాడు జిల్లా అభివృద్ధికి మరో ముందడుగు..ఎంపీ చొరవతో రూ.84 కోట్ల రైల్వే నిర్మాణాలు!

Palnadu News49 min ago
3

Dmart Offers: స్కూల్స్‌ రీపెన్‌ వేళ డీమార్ట్‌ భారీ ఆఫర్లు.. తక్కువ ఖర్చుకే ఎక్కువ వస

Dmart1 hr ago
4

CM Revanth Reddy: కేసీఆర్ మీద ఒట్టేసి హరీష్ రావు నిజం చెప్పాలి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth Reddy1 hr ago
5

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేకపోయినా నెలనెలా Pension.. కేవలం రూ. 55 పెట్టుబడితో ప్రతి నెలా రూ.

PM Shram Yogi Maandhan Yojana2 hrs ago