Gold – Dollar: ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పుడు సాధారణంగా పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తులైన బంగారం లేదా అమెరికన్ డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపుతారు. అయితే ఈసారి పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్నఇరాన్ -ఇజ్రాయెల్ ప్రభావంతో మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగినా, ఈసారి సంప్రదాయ పెట్టుబడులకన్నా క్రిప్టోకరెన్సీలు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు ఒత్తిడిలో ఉండగా, డిజిటల్ ఆస్తులు మాత్రం ఊహించని విధంగా బలపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బిట్ కాయిన్ “డిజిటల్ గోల్డ్”గా మళ్లీ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఫిబ్రవరి చివరిలో ప్రారంభమైన సంఘర్షణ తర్వాత బిట్కాయిన్ ధరలు వేగంగా పెరిగి సుమారు 74,500 డాలర్ల స్థాయిని తాకాయి. గత కొన్ని వారాల్లోనే ఇది 12 శాతం కంటే ఎక్కువ వృద్ధిని నమోదు చేయడం గమనార్హం.
బిట్కాయిన్తో పాటు ఇతర క్రిప్టోకరెన్సీలు కూడా మంచి లాభాలను అందిస్తున్నాయి. Ethereum, Solana, XRP వంటి డిజిటల్ కరెన్సీలు మార్చి నెలలో గణనీయమైన పెరుగుదల చూపించాయి. పెట్టుబడిదారులు సంప్రదాయ మార్కెట్లలో ఉన్న అస్థిరతను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ పెట్టుబడులలో కొంత భాగాన్ని క్రిప్టో వైపు మళ్లిస్తున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ పరిణామాల్లో మరో ఆసక్తికర అంశం డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుటుంబం క్రిప్టో రంగంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు వెలువడుతున్న వార్తలు. వరల్డ్ లిబర్టీ ఫైనాన్షియల్ అనే డిజిటల్ వెంచర్లో ట్రంప్ కుటుంబానికి భారీ వాటా ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ సంస్థకు సంబంధించి ప్రారంభించిన టోకెన్లు భారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్లను నమోదు చేస్తున్నాయి. యూఏఈకి చెందిన భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి ఈ రంగంలో వారు బలమైన స్థానం ఏర్పరుచుకున్నారని తెలుస్తోంది.
ఇక పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి ఎంతగా పెరిగిందో గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవల అమెరికాలో లిస్ట్ అయిన స్పాట్ బిట్కాయిన్ ఈటీఎఫ్లలో భారీగా నిధులు ప్రవహించాయి. ఒక్క వారంలోనే వందల మిలియన్ల డాలర్లు ఈ ఫండ్స్లోకి రావడం, మార్చి నెలలో మొత్తం పెట్టుబడులు బిలియన్ డాలర్లను దాటడం క్రిప్టోపై పెరుగుతున్న నమ్మకాన్ని సూచిస్తోంది.
సాంప్రదాయ పెట్టుబడులైన స్టాక్స్, బాండ్లలో కనిపిస్తున్న అనిశ్చితి కారణంగా, క్రిప్టోకరెన్సీలు ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదుగుతున్నాయి. అయితే, ఈ మార్కెట్లో లాభాలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశమున్నప్పటికీ, ప్రమాదాలు కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఉండటం వల్ల పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా విశ్లేషణ చేయడం అవసరమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. .
ఈసారి యుద్ధ పరిస్థితులు సంప్రదాయ పెట్టుబడి ధోరణులను మార్చి, డిజిటల్ ఆస్తులకు కొత్త ఊపు తీసుకువచ్చాయి. అయినప్పటికీ, క్రిప్టోకరెన్సీ రంగంలో అడుగుపెట్టే ముందు పూర్తి అవగాహనతో ముందుకు సాగడం అత్యంత కీలకంగా మారింది.