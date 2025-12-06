Gold Price Double Hike: 2026లో బంగారం ధరలు డబుల్‌.. తులం బంగారం రూ.2 లక్షలపైనే

Gold Double Shock In 2026 Year Gold Prices Likely Jump 15 To 30 Percent: బంగారం ధర మామూలు కాదు దాదాపు రెట్టింపు స్థాయిలో ఈ ఏడాది ధర పెరిగింది. లక్ష లోపు ఉన్న బంగారం 2025లోనే దాటింది. ఈ ధరల పెంపు అనేది మరింత కొనసాగుతుందని.. కొత్త సంవత్సరంలో డబుల్ అవుతుందని అంచనాలు వచ్చాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తళతళ మెరిసే బంగారం ఇకపై కొనాలంటే ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేట్టు ఉంది. ఈ ఏడాది ఎవరూ ఊహించని స్థాయిలో బంగారు ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. లక్షలోపు ఉన్న బంగారం దాదాపు లక్షన్నరకు చేరువగా వచ్చేసింది. ఇదే పరిస్థితి 2026 సంవత్సరంలోనూ కొనసాగుతుందనే వార్తలు కలవర పరుస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వచ్చే ఏడాది బంగారం ధరలపై ప్రపంచ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (డబ్ల్యూజీసీ) అంచనా వేసింది. డబ్ల్యూజీసీ నివేదిక ప్రకారం 2026 నాటికి బంగారం ధరలు 15 శాతం నుంచి 30 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడిన రాజకీయ అనిశ్చితి, సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో భారీ పెట్టుబడులు వంటి కారణాలు బంగారం ధర పెరగడానికి అని డబ్ల్యూజీసీ చెబుతోంది.
అంతర్జాతీయ విపణిని ప్రభావితం చేసే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ సుస్థిరంగా కొనసాగితే మాత్రం బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని డబ్ల్యూజీసీ వెల్లడించింది. అమెరికా ఆర్థిక వృద్ధి సుస్థిరంగా ఉంటే ధరలు 5 నుంచి 20 శాతం తగ్గే అవకాశం కూడా లేకపోలేదని తన నివేదికలో డబ్ల్యూజీసీ తెలిపింది. బంగారం ధరల్లో కొనసాగుతున్న హెచ్చుతగ్గులపై డబ్ల్యూజీసీ నిశితంగా గమనిస్తోంది.
అమెరికా సుంకాలు, రాజకీయ అనిశ్చితి పరిస్థితులు 2025లో బంగారంపై తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. బంగారం భద్రతపై పెట్టుబడిదారులు మొగ్గుచూపడంతో ఊహించని రీతిలో బంగారం ధరలు దాదాపు 53 శాతం పెరిగాయి. దీనికితోడు సెంట్రల్ బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు, వడ్డీ రేటు కదలికలు కూడా ఈ ఏడాదిలో బంగారం ధరలను అమాంతం పెరిగేలా చేశాయి.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్(ఆర్బీఐ)తో పాటు వివిధ సెంట్రల్ బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున బంగారం కొనుగోళ్లు చేయడం.. సెంట్రల్ బ్యాంకులు వడ్డీలపై తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి కారణాలుగా నిలిచాయి. కొత్త ఏడాదిలో ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగితే మాత్రం 15 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు పెరగవచ్చని డబ్ల్యూజీసీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
డబ్ల్యూజీసీ అంచనా ప్రకారం 2026లో బంగారం ధరలు రూ.లక్షన్నర దాటి రెండు లక్షల దాకా తులం బంగారం చేరుకోవచ్చు. 15 నుంచి 20 శాతం అంటే రూ.2 లక్షలు దాటే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం లక్షా 30 వేలకు అటుఇటుగా బంగారం ధర ఉంది. డిసెంబర్తో లక్షా 35 వేలకు చేరుకుంటే మిగతా 75 శాతం కొత్త ఏడాదిలో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.