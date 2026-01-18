Gold Duty Reduction: నిర్మలమ్మ గుడ్ న్యూస్.. పేదలకు అందుబాటు ధరల్లో బంగారం ..!!

Gold Duty Reduction:దేశంలో బంగారం ధరలు వరుసగా కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. 2025 ఆగస్టు నెల నుంచి పసిడి ధరలు వేగంగా పెరుగుతూ వస్తుండగా, గత డిసెంబర్లోనే రిటైల్ మార్కెట్లో పౌండ్ బంగారు ఆభరణాల ధర లక్ష రూపాయల గడిని దాటింది. జనవరి ప్రారంభం నుంచి కూడా పౌండ్ బంగారం లక్షకు పైగా అమ్ముడవుతూనే ఉంది. సమీప భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గే సూచనలు పెద్దగా కనిపించడం లేదు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితి, యుద్ధ వాతావరణం, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి. ఈ కారణాలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పసిడి ధరలు ఆల్టైమ్ హై స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. దాని ప్రభావం నేరుగా దేశీయ మార్కెట్పై పడుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం ధరలు తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవచ్చన్న అంచనాలు సామాన్య ప్రజల్లో బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
ఇదివరకే 2024 కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బంగారంపై ఉన్న దిగుమతి సుంకాన్ని 15 శాతం నుంచి 6 శాతానికి భారీగా తగ్గించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలకు కొంతమేర ఊరట లభించింది. అదే విధంగా రాబోయే బడ్జెట్లోనూ ఇలాంటి మరో తగ్గింపు ఉండవచ్చని వ్యాపార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఆల్టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉండటంతో, దిగుమతి సుంకాన్ని మరింత తగ్గించాలన్న డిమాండ్ బలపడింది. రాబోయే బడ్జెట్లో బంగారంపై ఉన్న సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 4 శాతానికి తగ్గించే అవకాశం ఉందని చర్చ జరుగుతోంది.
అలా జరిగితే బంగారం దిగుమతులపై కంపెనీల ఖర్చు తగ్గి, ఆ ప్రభావం నేరుగా బంగారు ఆభరణాలు, బిస్కెట్లు, నాణేల ధరలపై పడుతుంది. ఫలితంగా సుమారు రెండు శాతం వరకు ధర తగ్గుదల కనిపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం అక్రమ బంగారం రవాణా. దిగుమతి సుంకం తగ్గితే స్మగ్లింగ్ను నియంత్రించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంలో, 2024లో సుంకం తగ్గించిన తర్వాత దేశీయంగా బంగారం ధరలు సుమారు 6 శాతం తగ్గగా, దిగుమతులు 47 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఈ అనుభవాల నేపథ్యంలోనే ఈసారి కూడా ప్రభుత్వం అదే దిశగా నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.