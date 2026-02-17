English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold Earrings: 30,000 లోపల రోజు వేసుకునే కమ్మలు.. అతి తక్కువ గ్రాములలో..!

Gold Earrings: 30,000 లోపల రోజు వేసుకునే కమ్మలు.. అతి తక్కువ గ్రాములలో..!

Gold Rate: చాలా మంది మహిళలు రోజూ ఆఫీస్‌కి, ఇంట్లో పనులకు లేదా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సింపుల్‌గా కనిపించే కమ్మలు ఇష్టపడతారు. ఎక్కువ బరువు లేకుండా, ఖర్చు కూడా ఎక్కువ కాకుండా ఉండే కమ్మలు అయితే ఇంకా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో 30,000 రూపాయల లోపల అందమైన డైలీ వేర్ కమ్మలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇవి స్టైలిష్‌గా ఉండటమే కాదు, రోజూ వేసుకోవడానికి చాలా కంఫర్ట్‌గా కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ 30,000 లోపల దొరికే ఐదు మంచి డైలీ వేర్ కమ్మల వెరైటీలు చూద్దాం.
గోల్డ్ స్టడ్ కమ్మలు ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ అవుట్ కావు. చిన్నగా, సింపుల్‌గా ఉండటం వల్ల రోజూ వేసుకోవచ్చు. ఆఫీస్ వేర్‌, కాలేజ్‌, ఇంటి పనులకు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. 30,000 లోపల చిన్న స్టోన్స్‌తో లేదా ప్లెయిన్ గోల్డ్ స్టడ్స్ సులభంగా దొరుకుతాయి.

చిన్న జుంకీలు సంప్రదాయంగా కూడా, మోడర్న్‌గా కూడా కనిపిస్తాయి. పెద్ద జుంకీల కంటే ఇవి తేలికగా ఉండి రోజూ వేసుకోవచ్చు. కుర్తీలు, సారీలతో బాగా మ్యాచ్ అవుతాయి. సింపుల్ డిజైన్ జుంకీలు ఈ బడ్జెట్‌లో మంచి ఎంపిక.

చిన్న సైజ్ హూప్ కమ్మలు చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి. డైలీ వేర్‌కు ఇవి చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. జీన్స్‌, టాప్స్‌, కుర్తీలతో కూడా సెట్ అవుతాయి. 30,000 లోపల పలుచని గోల్డ్ హూప్స్ దొరుకుతాయి.

  సంప్రదాయ టచ్ ఉన్న సింపుల్ కమ్మలు రోజూ వేసుకోవడానికి బాగుంటాయి. ప్లెయిన్ గోల్డ్ డిజైన్ లేదా చిన్న మోటిఫ్‌లతో ఇవి అందంగా ఉంటాయి. పెద్దగా కనిపించకుండా, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. సారీలతో రోజూ వేసుకునేవారికి ఇవి సరైన ఎంపిక. 18 క్యారెట్ల బంగారంలో ఇలాంటి కమ్మలు చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి.

మినిమల్ డిజైన్ కమ్మలు ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఎక్కువ డిజైన్ లేకుండా సింపుల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఆఫీస్‌కు వెళ్లే మహిళలకు ఇవి చాలా కంఫర్ట్‌గా ఉంటాయి. 30,000 లోపల తేలికైన మినిమల్ కమ్మలు సులభంగా దొరుకుతాయి.

