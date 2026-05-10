/Gold EPFO: PF డబ్బులతో గోల్డ్ కొనవచ్చా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

Gold EPFO: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టుకుని బంగారం కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరు నెలలవారీ చిట్టీ రూపంలో డబ్బులు పోగు చేసుకుని పసిడి కొంటుంటే.. మరి కొందరు జ్యువెల్లరీ షాపు యాజమానులు అందించే స్కీముల్లో డబ్బులు కడుతూ గోల్డ్ కొంటుంటారు.
అయితే కొంతమంది ఉద్యోగులు పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకుని బంగారం కొంటుంటారు. ఆ ఉద్యోగులను నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పదవీవిరమణ తర్వాత భద్రత కోసం ఈపీఎఫ్ఓను కాపాడుకోవాలంటూ సూచిస్తున్నారు. పీఎఫ్ డబ్బులతో బంగారం కొంటే లాభమా, నష్టమా, నిపుణులు ఎందుకు హెచ్చరిస్తున్నారు..పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బంగారం ధరల పెరుగుదలకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోయింది. రోజురోజుకూ భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. బంగారం ధరలను చూస్తే మధ్యతరగతి ప్రజలు.. వేతన జీవులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. బంగారం ఇప్పుడు కొనుగోలు చేయకపోతే భవిష్యత్తులో మరింత పెరుగుతుందని అందుకే గోల్డ్ పై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి కనబర్చుతున్నారు.
చేతిలో డబ్బు లేకున్నా తమ పీఎఫ్ డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకుని బంగారం కొనాలని ఆలోచించే వాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు. కానీ ఇది భవిష్యత్తులో పెద్ద ఆర్థిక సమస్యలకు దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడంతో.. ప్చ్.. ఇంతకుముందే బంగారం కొంటే బాగుండు అనుకునేవాళ్లు కూడా ఎక్కువయ్యారు. ఈ తరుణంలో చాలా మంది తమ పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకుని గోల్డ్ కొంటే లాభమని భావిస్తున్నారు. పీఎఫ్ అనేది సాధారణ పొదుపు కాదన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.
అది ఉద్యోగి జీవితం తర్వా భద్రత కలిపించే నిధి అనే విషయాన్ని ఆర్థిక నిపుణులు సైతం గుర్తు చేస్తున్నారు. పదవీ విరమణ తర్వాత అవసరాల కోసం ఉపయోగపడే ఈ మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ కోసం ఖర్చు చేయడం ఏమాత్రం సరైందని కాదని చెబుతున్నారు.
ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తే ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ అనేది క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు స్కీమ్. ప్రతినెలా జీతం నుంచి కొంత మొత్తం జమ అవుతుంది. వ్యాపారం చేసేవారికి ఇలాంటి స్థిరమైన పొదుపు ఛాన్స్ ఉండదు. అందుకే చాలా మంది ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ రూపంలో ఉన్న భద్రతను అంత ఈజీగా వదులుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.