ETF or EGR: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏడాదిపాటు బంగారం కొనుగోలు చేయోద్దని దేశ ప్రజలకు విజ్నప్తి చేసిన నేపథ్యంలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, ఈజీఆర్ వంటి డిజిటల్ ఎంపికలపై ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రజలు బంగారం కొనడం అనేది ఎట్టిపరిస్ధితుల్లో ఆపరు. పైగా పెట్టుబడి విధానాలు మరింత వేగంగా మారుతాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మోదీ విజ్ఞప్తి తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ మిస్టరీగా మారాయి. ఇప్పుడు బంగారంలో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలన్న ఆలోచనలో ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోళ్లు నిలిపివేయాలని ప్రధాని మోదీ ప్రజలను కోరారు. అత్యవసరం ఉంటేనే బంగారం కొనాలన్నారు. అంటే మోదీ చెప్పిన మాటల అర్థం ప్రభుత్వం బంగారాన్ని భారంగా భావిస్తోందని కాదు.. అసలైన ఆందోళన దేశ వాణిజ్య లోటు, రూపాయిపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడే కారణమని చెప్పాలి. దేశం తన బంగారంలో అధిక భాగాన్ని డాలర్ల రూపంలో దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అందుకే బంగారం దిగుమతులు గణనీయంగా పెరిగినప్పుడు.. మరిన్ని డాలర్లు దేశం నుండి బయటకు వెళ్తాయి. ఇది రూపాయిపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా ముడి చమురు ధరలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు. ఈ ఆకర్షణ భారతదేశంలో మొత్తం బంగారం డిమాండ్పై పెద్దగా ప్రభావం చూపకపోవచ్చని సీఆర్ ఫారెక్స్ వ్యవస్థాపకుడు.. సీఈఓ అమిత్ పబారి అంటున్నారు.
భారతీయ ఇళ్లలో సుమారు 30,000 టన్నుల బంగారం ఉంది. దీనిని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బంగారు నిల్వగా పరిగణిస్తారు. ఈ బంగారంలో కేవలం 1 శాతాన్ని రీసైకిల్ చేస్తే.. వార్షిక దిగుమతుల అవసరాన్ని సుమారు 300 టన్నుల మేర తగ్గించవచ్చని అంటున్నారు. దీనివల్ల భారతదేశానికి విదేశీ మారకంలో బిలియన్ల డాలర్లు ఆదా కావచ్చని ఆగ్మాంట్ పరిశోధన విభాగాధిపతి డాక్టర్ రెనిషా చైనాణి తెలిపారు.
డిజిటల్గా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా.. పెట్టుబడిదారులు పెరుగుతున్న బంగారం ధరల ప్రయోజనాన్ని పొందుతారని, అలాగే దేశం అదనపు దిగుమతుల ఒత్తిడికి గురికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇన్వెస్టర్లు క్రమంగా భౌతిక బంగారం నుండి ఆర్థిక బంగారం వైపు మళ్లుతున్నారు. ప్రజలు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీప్ట్లు (ఈజీఆర్లు) వంటి ఎంపికలలో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ రెండూ పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ధర ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి, కానీ బంగారాన్ని నిల్వ చేసే పద్ధతి భిన్నంగా ఉంటుంది.
గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు, ఈజీఆర్ వంటి డిజిటల్ ఎంపికలు ప్రజాదరణ పొందుతూనే ఉంటాయని అంటున్నారు. ఆయన ప్రకారం, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల కంటే ఈజీఆర్ను భౌతిక బంగారంగా మార్చుకోవడం మరింత ఆకర్షణీయంగా పరిగణించవచ్చని వెంటూరాలోని కమోడిటీస్ CRM విభాగాధిపతి ఎన్.ఎస్. రామస్వామి చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈజీఆర్ నేరుగా ఖజానాలో నిల్వ ఉన్న అసలు బంగారంతో ముడిపడి ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారులు భౌతిక బంగారాన్ని స్వీకరించినప్పుడు మాత్రమే జీఎస్టీ వర్తిస్తుంది.
ETFలు, EGR రెండూ ఫైనాన్షియలైజ్డ్ గోల్డ్ అని ఆయన అన్నారు. దీనివల్ల ప్రజలు ఇంట్లో పెద్ద మొత్తంలో బంగారం నిల్వ ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా.. ఈ రెండూ సెబీ నియంత్రణలో ఉండటం వల్ల, నియంత్రణ లేని డిజిటల్ గోల్డ్ ప్లాట్ఫారమ్ల కంటే ఇవి సురక్షితంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ)తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు, డాలర్పై తమ ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి నిరంతరం బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.
అక్టోబర్ 2025 నుండి మార్చి 2026 మధ్య కాలంలో, ఆర్బిఐ 104 మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా బంగారాన్ని భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకువచ్చిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆర్బిఐ ఇప్పటికీ బంగారాన్ని వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తోందనడానికి ఇది నిదర్శనమని చెప్పాలి. భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ఒక బలమైన రక్షణగా నిలుస్తుంది. రూపాయి బలహీనపడినప్పుడల్లా లేదా ప్రపంచ అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడల్లా, దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తరచుగా పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
2026 మొదటి త్రైమాసికంలో యూపీఐ ద్వారా జరిగిన బంగారు లావాదేవీలు గతేడాదితో పోలిస్తే దాదాపు నాలుగు రెట్లు పెరిగి రూ. 70 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి. రీసైకిల్ చేసిన స్క్రాప్ సరఫరా కూడా 20 శాతం పెరిగింది. దేశంలో బంగారు సమస్యకు పరిష్కారం ప్రజలను బంగారం కొనకుండా ఆపడం కాదని, ఇప్పటికే ఉన్న బంగారాన్ని మళ్లీ వినియోగించుకోవడం?, కొత్త దిగుమతుల అవసరాన్ని తగ్గించే ప్రత్యామ్నాయాలలో పెట్టుబడులను పెంచడమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మార్కెట్ విశ్లేషకుల ప్రకారం.. ఒక పెట్టుబడిదారునికి భౌతిక బంగారం అవసరం లేకపోతే.. బంగారం ధరల నుండి లాభం పొందడానికి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు సులభమైన, ద్రవ మార్గాన్ని అందిస్తాయి. బంగారం ధర తగ్గినప్పుడల్లా పెట్టుబడిదారులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాల కోసం చూస్తారు కాబట్టి, దేశీయ రిటైల్ డిమాండ్ గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం లేదని అంటున్నారు. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, ఈజీఆర్ లలో ఒకదాన్ని ఎంచుకొనేటప్పుడు.. పెట్టుబడిదారులు కేవలం డిమాండ్పైనే కాకుండా లిక్విడిటీ, పన్నులు, ట్రేడింగ్ సౌలభ్యం, పెట్టుబడి సౌకర్యం వంటి అంశాలపై కూడా దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు.