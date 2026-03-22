Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరల్లో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడం మార్కెట్లో చర్చకు దారి తీసింది. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,42,969గా పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,33,366 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,09,118గా ఉంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఇవాళ భారీగా తగ్గినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
బంగారం ధరలు ఈ విధంగా పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న మార్పులే అని చెప్పాలి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ప్రస్తుతం ఔన్స్కు 4500 డాలర్ల కంటే తక్కువ స్థాయిలో ట్రేడ్ అవుతోంది. గతంలో ఇదే ధర 5000 డాలర్లకు సమీపంలో ఉండేది. ఈ పడిపోవడం అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పులను ప్రతిబింబిస్తోంది.
ముఖ్యంగా అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం బంగారం ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. ఇదే పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది. అదనంగా, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచడం కూడా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచింది. పెట్టుబడిదారులు డాలర్ ఆధారిత ఆస్తులవైపు మళ్లడంతో, బంగారం డిమాండ్ కొంత తగ్గింది.
ఇక భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు కూడా మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన నేపథ్యంలో, సాధారణంగా బంగారం ధరలు పెరుగుతాయని భావించినా, ఈసారి అలా జరగలేదు. డాలర్ బలపడటంపాటుతో పసిడి ధరలు అంచనాలకు విరుద్ధంగా పడిపోయాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూల సమయంగా మారింది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో, నగలు కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ధరలు తగ్గినప్పుడు వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే ప్రవణత ఉండటంతో, రాబోయే రెండు నెలల్లో మార్కెట్లో చురుకుదనం పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
బంగారం ధరల తాజా తగ్గుదల వినియోగదారులకు లాభదాయకంగా మారగా, భవిష్యత్తులో ధరల దిశ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ బలం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉండనుంది.
