Gold Buying Alert : పసిడి ప్రియులకు కేంద్రం హెచ్చరిక.. ఇకపై ఆ నగలు కొంటే మోసపోయినట్లే..!!

New Gold Hallmarking Rules: బంగారం కొనేటప్పుడు మోసపోకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం హాల్‌మార్కింగ్‌ను 380 జిల్లాల్లో తప్పనిసరి చేసింది. నగలు కొనే ముందు BIS లోగో, క్యారెట్ స్వచ్ఛత, ఆరు అంకెల HUID కోడ్, టెస్టింగ్ సెంటర్ మార్క్ అనే 4 గుర్తులను తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలి. BIS CARE యాప్ ద్వారా ఈ వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. 
ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా హాల్‌మార్కింగ్ నిబంధనలను దశలవారీగా విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే 380 జిల్లాల్లో హాల్‌మార్క్ ఉన్న బంగారాన్ని మాత్రమే విక్రయించాలని నిబంధన విధించింది. ఈ నెల 2వ తేదీ నుండి పంజాబ్‌లోని రూప్‌నగర్, యూపీలోని బండా వంటి మరిన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఇది అమల్లోకి వచ్చింది.

మీరు కొనే నగ అసలైనదని చెప్పడానికి మొదటి నిదర్శనం దానిపై ఉండే 'BIS' లోగో తప్పనిసరి చేసింది. ఈ త్రిభుజాకార గుర్తు ఉందంటే, ఆ ఆభరణం బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ నిర్దేశించిన నాణ్యతా పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిందని అర్థం. నగల వెనక భాగంలో ఈ ముద్ర ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి.  

బంగారం ఎంత స్వచ్ఛమైనదో తెలిపే సంఖ్యలు నగపై ఉండాలి. 22 క్యారెట్లు అయితే 22K916 అని ఉంటుంది. 18 క్యారెట్లు అయితే 18K750 అని ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 14, 20, 23, 24 క్యారెట్ల బంగారానికి కూడా ప్రభుత్వం హాల్‌మార్కింగ్‌ను తప్పనిసరి చేసింది.

ప్రతి ఆభరణానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య ఉంటుంది. దీనినే HUID (Hallmark Unique Identification) అంటారు. ఇది ఆరు అంకెల ఆల్ఫాన్యూమరిక్ కోడ్. ఈ కోడ్ ద్వారా ఆ నగ ఎక్కడ తయారైంది, ఎక్కడ నాణ్యతా పరీక్షలు జరిగాయి అనే పూర్తి వివరాలను ట్రాక్ చేయవచ్చు.

నగపై హాల్‌మార్కింగ్ చేసిన సెంటర్   గుర్తు లేదా ఆభరణాల దుకాణం  ముద్ర కూడా ఉంటుంది. ఈ నాలుగు గుర్తులు సరిగ్గా ఉన్నప్పుడే మీరు కొన్న బంగారానికి పూర్తి విలువ లభిస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఆ నగను అమ్మాలన్నా, మార్చుకోవాలన్నా మీకు సరైన ధర లభిస్తుంది.  

మీ నగ అసలైనదో కాదో మీరే స్వయంగా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్లేస్టోర్ నుండి "BIS CARE" యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. అందులోని "Verify HUID" ఫీచర్‌లో నగపై ఉన్న ఆరు అంకెల కోడ్‌ను ఎంటర్ చేస్తే, ఆ నగ నాణ్యతకు సంబంధించిన పూర్తి రిపోర్ట్ మీ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 22, 24 క్యారెట్లకే కాకుండా, తక్కువ బడ్జెట్‌లో దొరికే 9 క్యారెట్ల బంగారానికి కూడా ప్రభుత్వం హాల్‌మార్కింగ్‌ను అనుమతించింది. అయితే ఇది ప్రస్తుతం వ్యాపారుల అభీష్టానుసారం (స్వచ్ఛందంగా) ఉంటుంది. మీరు కొనేటప్పుడు పైన చెప్పిన 4 గుర్తులను తనిఖీ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.

Hyderabad: గచ్చిబౌలి IIIT జంక్షన్ వద్ద ఏడాదిపాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. వాహనదారులకు సైబరాబాద్ పోలీసుల కీలక హెచ్చరిక!