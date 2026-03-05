Gold: బంగారం కొంటున్నారా? ఇకపై ఇది తప్పనిసరి.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!

Gold: దేశంలో బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ పసిడి కొనుగోలు చేసే వారి ఉత్సాహం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా జువెలరీ దుకాణాలు కస్టమర్లతో రద్దీగా మారుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారు ఆభరణాల నాణ్యతపై వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బంగారు ఆభరణాలపై తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన హాల్మార్కింగ్ నిబంధన పరిధిని మరింత విస్తరించింది. తాజాగా దేశవ్యాప్తంగా 380 జిల్లాల్లో హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది.
భారతీయుల జీవితంలో బంగారానికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఇది కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాకుండా భావోద్వేగంతో కూడిన ఆస్తిగా భావిస్తారు. అందుకే బంగారం కొనుగోలు సమయంలో నాణ్యతపై ప్రజలు ఎక్కువగా దృష్టి పెడతారు. వినియోగదారులు చెల్లించే ధరకు తగిన స్వచ్ఛమైన బంగారం అందేలా చేయడం కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే హాల్మార్కింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థను మరింత విస్తరించేందుకు కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది.
తాజాగా జారీ చేసిన “హాల్మార్కింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ గోల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ (సవరణ) ఆర్డర్ – 2026” ప్రకారం తప్పనిసరి హాల్మార్కింగ్ పరిధిని 380 జిల్లాలకు పెంచుతూ Bureau of Indian Standards (బీఐఎస్) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని ప్రాంతాల్లో విక్రయించే బంగారు ఆభరణాలు హాల్మార్క్తోనే మార్కెట్లోకి రావాల్సి ఉంటుంది.
ఈ విధానం మొదటిసారిగా 2021లో అమల్లోకి వచ్చింది. అప్పట్లో దేశంలోని 256 జిల్లాల్లో మాత్రమే హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరి చేశారు. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను 380 జిల్లాలకు పెంచడం ద్వారా మరింత విస్తృతంగా అమలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా టైర్-2, టైర్-3 నగరాలు, చిన్న పట్టణాలు ఉన్న జిల్లాలను కూడా ఈ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చారు. బంగారం వినియోగం అధికంగా ఉండే ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక, గుజరాత్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని అనేక జిల్లాలు ఇప్పుడు ఈ నిబంధన కిందకు వస్తాయి.
హాల్మార్కింగ్ వ్యవస్థలో ప్రతి ఆభరణంపై ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య అయిన HUID (హాల్మార్క్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్) ముద్రిస్తుంది. ఈ సంఖ్య ద్వారా వినియోగదారులు తాము కొనుగోలు చేసిన బంగారం స్వచ్ఛతను సులభంగా తనిఖీ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల నకిలీ బంగారం విక్రయాలు, మోసపూరిత లావాదేవీలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. ముఖ్యంగా చిన్న పట్టణాల్లో నివసించే కొనుగోలుదారులకు కూడా నాణ్యమైన బంగారం అందేలా ఈ విధానం సహాయపడుతుంది.
బీఐఎస్ గణాంకాల ప్రకారం 2021 నుంచి ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 58 కోట్ల బంగారు ఆభరణాలకు హాల్మార్కింగ్ పూర్తయింది. సగటున ప్రతి నెలా ఒక కోటి కంటే ఎక్కువ నగలకు హాల్మార్కింగ్ జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. గత కొంతకాలంగా బంగారం డిమాండ్ పరిమాణం కొంత తగ్గినా, ధరలు పెరగడంతో మొత్తం వ్యాపార విలువ మాత్రం గణనీయంగా పెరిగింది. 2025లో దేశంలో బంగారం వ్యాపారం దాదాపు రూ.7.51 లక్షల కోట్లకు చేరిందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం దేశంలో మొత్తం సుమారు 800 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అందులో ఇప్పటికే 380 జిల్లాల్లో తప్పనిసరి హాల్మార్కింగ్ అమలులోకి వచ్చింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటైన తర్వాత ఈ విధానాన్ని అమలు చేసే అవకాశముందని బీఐఎస్ అధికారులు తెలిపారు. మొత్తంగా చూస్తే ఈ నిర్ణయం బంగారం కొనుగోలు చేసే సాధారణ వినియోగదారులకు పెద్ద భరోసానిచ్చే చర్యగా నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
