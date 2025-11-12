Gold Reserves: ప్రపంచ బంగారం నిల్వల్లో భారత్ స్థానం ఎక్కడ ..? ఏ దేశంలో అత్యధిక బంగారం ఉందో తెలుసా..

Gold Reserves: బంగారం వినియోగంతో పాటు బంగారం నిల్వల్లో మన దేశం ఎక్కడుంది. దేశీయంగా.. వ్యక్తిగతంగా మనస్థానం ఎక్కడ? ప్రపంచ దేశాల్లో బంగారం ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ ఉంది? బంగారం నిల్వల్లో ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చుకుంటే భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉంది? ఏదేశంలో ఎంత బంగారం ఉంది? ఇంతకీ బంగారాన్ని టన్నులు టన్నులుగా నిల్వలు చేసుకుంటున్న దేశాలు బంగారాన్ని ఏం చేస్తున్నాయి.
Gold Reserves:భారతదేశంలో బంగారాన్ని ఆభరణాలకోసం ప్రజలు వినియోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు నిత్యజీవితంలోనూ వినియోగించే ఆభరణాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ… శుభకార్యాలు, పండుగ రోజుల్లో బంగారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోనూ ఉత్సవ సమయాల్లో దేవతా మూర్తులకు బంగారు ఆభరణాలను కానుకగా ఇవ్వడం, దేవతామూర్తులకు బంగారు ఆభరణాలను అలంకరించడంలో వినియోగిస్తున్నారు.
ప్రపంచ దేశాల్లో బంగారం లోహంతో.. వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో క్రయవిక్రయాలు జరుపుతున్నారు. దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని కొని నిల్వలు చేస్తున్నారు. దేశంలో విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తినపుడు ఆర్థికంగా వెన్నుదన్నుగా బంగారం నిలుస్తుందనే భరోసాతో వ్యాపార వర్గాలు, ప్రభుత్వాలు బంగారంపై గణనీయంగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
దీంతో బంగారం దేశీయంగానేకాదు.. ప్రపంచ దేశాల్లోనూ లావాదేవీల్లో బంగారం ధర దూసుకుపోతోంది. అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు బంగారం ధర 4,352 డాలర్లకు చేరుకుంది. దీంతో భారత దేశ మార్కెట్లో పదిగ్రాముల అపరంజి 24 క్యారెట్ల బంగారం ఒక లక్షన్నరకు అటు ఇటుగా ఊగిసలాడుతుంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరపెరిగినా.. దేశీయంగా కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని కొనుగోలుచేసి నిల్వలను పెంచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
దేశ ఆర్థిక సంపదకు బంగారం నిల్వలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. పొరుగుదేశాలతో యుద్ధం, రాజకీయ అస్థిరత చోటుచేసుకున్నపుడు దేశీయ కరెన్సీ మారక విలువలను కాపాడేందుకు బంగారం నిల్వలు దేశ ఆర్థిక పరిస్థితికి భరోసా ఇస్తాయి.దీంతో కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని కొనుగోలుచేసి నిల్వచేసుకుంటున్నాయి.ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం క్వింటా, మెట్రిక్ టన్నుల మేర క్రయ విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి.
ప్రపంచ దేశాల్లో నిల్వలున్న బంగారం గణాంకాలను పరిశీలిస్తే…. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం దీపావళినాటికి తొలి పదిస్థానాల్లో ఉన్న దేశాల్లో అమెరికా అత్యధికంగా 8వేల 133 టన్నుల బంగారంతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. 822 టన్నుల బంగారంతో భారతదేశంలో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. 3వేల 352 టన్నుల బంగారంతో జర్మనీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. 2వేల 452 టన్నుల బంగారంతో ఇటలీ మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
2వేల 437 టన్నులతో ఫ్రాన్స్ దేశం నాలుగో స్థానంలో ఉంది. 2 వేల 333 టన్నుల బంగారంతో రష్యా ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 2వేల262 టన్నులతో చైనా ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. ఒక వెయ్యి 40 టన్నుల బంగారంతో ఏడుస్థానంలో స్విట్జర్ల్యాండ్ ఉంది. 846 టన్నుల బంగారంతో జపాన్ 8వ స్థానంలో ఉంది. భారత దేశం తర్వాత 612 టన్నుల బంగారంతో నెదర్లాండ్స్ పదోస్థానంలో నిలిచింది.