Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Import Duty Hike: పెరిగిన పసిడిపై పన్ను.. 10 గ్రాముల బంగారానికి రూ. 27 వేలు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే.. అసలు లెక్కలివే..!!

Gold Import Duty Hike: పెరిగిన పసిడిపై పన్ను.. 10 గ్రాముల బంగారానికి రూ. 27 వేలు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే.. అసలు లెక్కలివే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 14, 2026, 08:58 AM IST|Updated: May 14, 2026, 08:58 AM IST

Gold Import Duty Hike: భారత ప్రభుత్వం బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 15శాతానికి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అంటే 10 గ్రాముల బంగారం కొంటే రూ. 27వేల ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది బంగారం కొనుగోలుదారులకు దిగ్భ్రాంతిని కలిగించే విషయమని చెప్పాలి. 15శాతం దిగుమతి సుంకం వెనుకున్న అసలు లెక్కలేంటో తెలుసుకుందాం. 

Approximately ₹27,000 was spent solely in the form of taxes1/6

భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం అలంకరణ వస్తువే కాదు.. పొదుపు, భద్రతకు చిరునామాగా నిలుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు బంగారం కొనాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే. గతంలో కంటే చాలా ఖరీదుగా మారింది. భారత ప్రభుత్వం బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 15శాతానికి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఒక వ్యక్తి 10 గ్రాముల బంగారం కొనుగోలు చేస్తే కేవలం పన్నుల రూపంలోనే సుమారు రూ. 27వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. 

The potential to push common people into a severe crisis2/6

ఈ పన్ను పెంపు అనేది సామాన్యులను తీవ్ర సంక్షోభంలోకి నెట్టే అవకాశం ఉంది. డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ పడిపోవడాన్ని నియంత్రించేందుకు దేశ విదేశీ మారకం నిల్వలను కాపాడుకునేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సామాన్యుడిపై ఎలాంటి ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపిస్తుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం. 

Basic Customs Duty of up to 10% on Gold3/6

ప్రభుత్వం దిగుమతి సుంకం విధానాన్ని మార్చేసింది. దీంతో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు బంగారంపై 10శాతం వరకు ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకం, 5శాతం ఏఐడీసీ విధించనున్నారు. ఇది డైరెక్టుగా ప్రజలపైనే ప్రభావం చూపుతుంది. గతంలో 10 గ్రాముల బంగారంపై సుమారు రూ. 13,500 పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. అది ఇప్పుడు సుమారు రూ. 27,000 వరకు పెరగనుంది. అంటే కేవలం పన్ను కారణంగానే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 13,500 వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. 

Iran–Middle East War: Uncertainty in the Global Economy4/6

బంగారం అత్యవసరం ఉంటేనే కొనుగోలు చేయాలని.. విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ ఇటీవల పౌరులకు చేసిన విజ్ఞప్తి నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్ -మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చితిని పెంచి.. భారతదేశ వాణిజ్య లోటును విస్తృతం చేసింది . ప్రజలు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి బదులుగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి దోహదపడాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.

The government's primary objective is to halt the decline of the rupee5/6

ఇక రూపాయి పతనాన్ని అరికట్టడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.  అయినా కూడా భారత రూపాయిలో ఇంకా ఒత్తిడిలోనే కొనసాగుతోంది.  బుధవారం.. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి 0.1శాతం బలహీనపడి 95.7450 వద్ద కొత్త రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచడం వల్ల బంగారం దిగుమతులు తగ్గుతాయని, తద్వారా వాణిజ్య లోటు తగ్గి రూపాయి బలపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

Gold Smuggling Due to Tax Hike6/6

అంతేకాదు ఈ పన్ను పెంపు వల్ల బంగారం స్మగ్లింగ్ మళ్లీ పుంజుకోవచ్చని పరిశ్రమ నిపుణులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు . 2024లో ప్రభుత్వం పన్ను తగ్గించినప్పుడు స్మగ్లింగ్ గణనీయంగా తగ్గింది. కానీ ఇప్పుడు 15శాతం  సుంకం అనధికారిక మార్గాలను తిరిగి తెరిచే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

Tags:
gold import duty
gold price
Jewelery Market
Rupee Pressure
Gold Price Hike
Gold Demand
Gold Import Duty Hike 2026
Gold Import Duty Hike India

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
UP Strom: వాన బీభీత్సం.. గంటల్లో 74 మంది మృతి..

UP Strom: వాన బీభీత్సం.. గంటల్లో 74 మంది మృతి..

uttar pradesh storm10 min ago
2

పెన్షనర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. తెలంగాణలో ఆసరా పెన్షన్లపై బిగ్ అప్డేట్.. ఏంటంటే?

Aasara pensions17 min ago
3

Veerabhadrudu: సూర్య ‘వీరభధ్రుడు’ సినిమాకు బిగ్ షాక్.. మార్నింగ్ షోస్ క్యాన్సిల్..

Suriya Veerabhadrudu45 min ago
4

శని జయంతి రోజున అరుదైన రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, కనకవర్షమే!

Shani Jayanti Effect50 min ago
5

నేడే తేలిపోనున్న కేరళ సీఎం పంచాయితీ.. మూడు ముక్కలాటలో ఎవరికీ పదవి దక్కేనో..

Keralam New CM1 hr ago