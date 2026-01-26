Budget 2026 Gold Import Duty: మన దేశంలో బంగారం ధరలు గత కొంతకాలంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆశ్రయంగా బంగారాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. దీని ఫలితంగా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ధరలు ఎగసిపడుతున్నాయి. అదే ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పై కూడా పడటంతో భారతదేశంలో పసిడి రేట్లు ఆల్టైమ్ హై స్థాయిల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం తులం ధర రూ.1,45,400గా ఉండగా, 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,58,620కు చేరింది. ఈ స్థాయిలో ధరలు ఉండటంతో సామాన్యులు బంగారం కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ధరలు అధికంగా ఉండటంతో డిమాండ్ తగ్గి, ఆభరణాల దుకాణాల్లో అమ్మకాలు తగ్గుతున్నాయి.
ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయా అనే ఆశతో ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్పై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్లో బంగారంపై ఏవైనా ఉపశమన చర్యలు ప్రకటిస్తారేమోనని సామాన్యులు, జువెల్లరీ వ్యాపారులు ఆశగా చూస్తున్నారు. బంగారం ధరలను నేరుగా తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రధాన మార్గం దిగుమతి సుంకాలను తగ్గించడమే.
గత బడ్జెట్లో బంగారంపై కస్టమ్స్ డ్యూటీని 15 శాతం నుంచి 6 శాతానికి తగ్గించడం వల్ల కొంత ఊరట లభించింది. స్మగ్లింగ్ను నియంత్రించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ, తాజా ధరల పెరుగుదలతో అక్రమ రవాణా మళ్లీ పెరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కిలో బంగారం స్మగ్లింగ్ చేస్తే సుమారు రూ.11.5 లక్షల వరకు లాభం రావడంతో గ్రే మార్కెట్ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో బంగారంపై ఉన్న కస్టమ్స్ డ్యూటీని 4 శాతం లేదా 3 శాతానికి తగ్గించాలని జువెల్లరీ పరిశ్రమ డిమాండ్ చేస్తోంది. అలా చేస్తే ధరలు ఒక్కసారిగా కొంత మేర తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాదు, బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుపై ప్రస్తుతం విధిస్తున్న 3 శాతం జీఎస్టీని, అలాగే మేకింగ్ ఛార్జీలపై ఉన్న 5 శాతం జీఎస్టీని తగ్గించాలని కూడా డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇవి అమలులోకి వస్తే కొనుగోళ్లు పెరిగి, సామాన్యులకు కొంతమేర ధరలు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం వినియోగంలో భారత్, చైనా అగ్రస్థానాల్లో ఉన్నాయి. మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనాల ప్రకారం భారతీయుల వద్ద సుమారు 34,600 టన్నుల బంగారం ఉంది. దీని విలువ 4 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. భారత కరెన్సీలో ఇది రూ.360 లక్షల కోట్లకు మించిన మొత్తంగా భావిస్తున్నారు. ఇది దాదాపు దేశ జీడీపీకి సమానంగా ఉండటం విశేషం.
ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న బంగారం నిల్వల కంటే భారతీయుల వద్ద ఉన్న బంగారం ఎక్కువగా ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. దేశ జనాభా దృష్ట్యా లెక్కిస్తే, సగటున ఒక్కో భారతీయుడి వద్ద సుమారు 25 గ్రాముల బంగారం ఉన్నట్లు అంచనా. ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం దీని విలువ రూ.2.7 లక్షల నుంచి రూ.3.5 లక్షల మధ్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఇక్రా నివేదిక ప్రకారం, బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం వల్ల ఈ ఏడాది దేశంలో బంగారు ఆభరణాల విక్రయాలు దాదాపు 20 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గించినా అది తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే అవుతుందని కొందరు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గి, గ్లోబల్ మార్కెట్లో ధరలు స్థిరపడినప్పుడే దేశీయంగా బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.