  • Gold: బంగారం వ్యాపారులకు జాక్‌పాట్.. తులం బంగారంపై రూ. 22,000 లాభం..మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న ఆ ఒక్క నిర్ణయం ఇదే.!

Gold: బంగారం వ్యాపారులకు జాక్‌పాట్.. తులం బంగారంపై రూ. 22,000 లాభం..మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న ఆ ఒక్క నిర్ణయం ఇదే.!

Dubai Gold:ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియా  సంక్షోభం భారతీయ బంగారం మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ఈ క్రమంలో దిగుమతిదారులకు ఊరటనిస్తూ కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం  ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్-యూఏఈ మధ్య ఉన్న సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం కింద జారీ చేసిన గోల్డ్ ఇంపోర్ట్ లైసెన్సుల గడువును పెంచుతూ విదేశీ వాణిజ్య డైరెక్టర్ జనరల్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
గడువు పొడిగింపు.. ఎందుకో తెలుసా? 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి జారీ చేసిన టారిఫ్ రేట్ కోటా లైసెన్సుల గడువు 2026 మార్చి 31తో ముగియాల్సి ఉంది. అయితే.. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, లాజిస్టిక్స్ ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ గడువును 2026 జూన్ 30 వరకు పొడిగించారు. అంటే, దిగుమతిదారులు మరో మూడు నెలల పాటు రాయితీ సుంకాలతో దుబాయ్ నుంచి బంగారాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు.

భారత్ Vs దుబాయ్: ధరల మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ప్రస్తుతం భారతదేశంలో బంగారం ధరలు సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాయి. ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్‌లో మంగళవారం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1.44 లక్షలకు చేరింది. వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ. 2.30 లక్షల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.

దుబాయ్‌లో పరిస్థితి వేరు! దుబాయ్ లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ బంగారం ధరలు మన దేశంతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దుబాయ్ 24 క్యారెట్ల బంగారం: 10 గ్రాముల ధర సుమారు  రూ. 1,18,250 (523.25 దిర్హమ్‌లు). భారత్ 24 క్యారెట్ల బంగారం: 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ. 1,44,000. అంటే, మన దేశంతో పోలిస్తే దుబాయ్‌లో తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ. 22,000 కంటే ఎక్కువ లాభం ఉందని చెప్పాలి. 

ఈ ఒప్పందం వల్ల లాభం ఏంటి? 2022లో అమల్లోకి వచ్చిన ఈ CEPA ఒప్పందం ప్రకారం.. యూఏఈ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే నిర్ణీత కోటా బంగారంపై భారత్ సుంకాల రాయితీలు ఇస్తుంది. దీనివల్ల మన దేశంలోని జ్యువెలరీ వ్యాపారులకు తక్కువ ధరకే ముడి బంగారం లభిస్తుంది. ఫలితంగా దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం కొరత రాకుండా, ధరలు మరీ విపరీతంగా పెరగకుండా కట్టడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది.  

అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య భారత్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అటు వ్యాపారులకు, ఇటు మార్కెట్ స్థిరత్వానికి ఎంతో దోహదపడుతుంది. దుబాయ్ నుంచి చౌకగా బంగారం తెచ్చుకునే గడువు పెరగడం వల్ల భవిష్యత్తులో దేశీయంగా ధరలు కొంత మేర తగ్గుతాయని ఆశించవచ్చు.

