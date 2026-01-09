English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Investment 2026: ప్రెసిడెంట్‌ దెబ్బ.. బంగారం పీక్‌కు వెళ్లే ఛాన్స్.. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థల స్టాక్స్‌పై ఓ లుక్కేయండి..!!

Gold Investment 2026: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఉద్రిక్తతలకు తెరలేపుతున్నారు. ఇప్పటికే వెనుజులా అధ్యక్షుడిని అరెస్ట్ చేసి ఆ దేశ క్రూడ్ ఆయిల్ మార్కెట్‌పై అమెరికా ప్రభావాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలు చేసిన ట్రంప్.. తాజాగా గ్రీన్‌ల్యాండ్ అంశంతో యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలతోనూ వివాదాలకు దిగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో పాటు భారత్ సహా పలు దేశాలపై 500 శాతం వరకు టారిఫ్స్ విధించే అవకాశాన్ని కూడా ఆయన పరిశీలిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఓ బిల్లును ప్రవేశపెట్టే ఆలోచనలో ట్రంప్ ఉన్నారని ఓ రిపబ్లికన్ సెనేటర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా పేర్కొనడం మరింత కలకలం రేపింది.
ఈ వార్తల ప్రభావం భారత స్టాక్ మార్కెట్లపై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తగ్గించుకునేందుకు తమ స్టాక్స్‌ను విక్రయిస్తూ బయటకు వస్తున్నారు. అదే సమయంలో సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు డబ్బు మళ్లుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే బంగారం ధరలు ఆల్‌టైమ్ హై స్థాయిలకు దగ్గరగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 1.40 లక్షల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, 2025 సంవత్సరంలోనే బంగారం ధరలు సుమారు 70 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఈ వేగం చూస్తే 2026లో కూడా బంగారం మంచి పనితీరు చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ఆధారిత వ్యాపారాలు చేసే కంపెనీలకు భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గోల్డ్ లోన్లు అందించే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలపై ఇన్వెస్టర్ల దృష్టి పడుతోంది.  

    ఈ జాబితాలో ముత్తూట్ ఫైనాన్స్, మణప్పురం ఫైనాన్స్, ఐఐఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ కీలకంగా కనిపిస్తున్నాయి. బంగారం ధర పెరిగితే తాకట్టు పెట్టే బంగారం విలువ పెరుగుతుంది. దీంతో లోన్ తీసుకునే వారి సంఖ్య, లోన్ పరిమాణం, వడ్డీ ఆదాయం అన్నీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.  

ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ విషయానికి వస్తే, 2025లో ఈ స్టాక్ సుమారు 70 నుంచి 100 శాతం వరకు పెరిగింది. కంపెనీ ఆదాయంలో 60 శాతానికి పైగా గోల్డ్ లోన్ల నుంచే వస్తోంది. ఆర్బీఐ గోల్డ్ లోన్లపై లోన్-టు-వాల్యూ నిబంధనలను కొంత సడలించడం కూడా కంపెనీకి బాగా కలిసి వచ్చింది. అయితే ఇప్పటికే ధరలు ఎక్కువగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కొన్ని బ్రోకరేజీలు న్యూట్రల్ రేటింగ్ ఇస్తున్నాయి.

మణప్పురం ఫైనాన్స్ స్టాక్ కూడా 2025లో 60 నుంచి 90 శాతం వరకు లాభపడింది. గోల్డ్ ధరల ర్యాలీ, గోల్డ్ లోన్ డిమాండ్ పెరగడం ఈ కంపెనీకి అనుకూలంగా మారాయి. అయినప్పటికీ స్టాక్ వాల్యూయేషన్ ఎక్కువగా ఉండటంతో బ్రోకరేజీలు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.

ఐఐఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ షేర్ 2025లో సుమారు 40 నుంచి 50 శాతం వరకు పెరిగింది. గోల్డ్ లోన్లతో పాటు ఇతర ఫైనాన్స్ వ్యాపారాల్లోనూ వృద్ధి ఉండటంతో ఈ కంపెనీపై కొన్ని బ్రోకరేజీలు ఇంకా పాజిటివ్‌గా ఉన్నాయి. ట్రంప్ విధానాల వల్ల గ్లోబల్ అనిశ్చితులు పెరిగితే బంగారం, బంగారం ఆధారిత స్టాక్స్‌కు లాభం చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అయితే పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.      

