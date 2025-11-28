Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!

Gold investment calculation: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా 25వేలకుపైగానే పలుకుతోంది. దీంతో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు బంగారం పేరు చెబితే భయపడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. అయితే ఒకే తులాల కొద్ది బంగారం కొనడం అనేది కాస్త కష్టమైన పనే. ఎందుకంటే తులం కొనాలన్నా లక్షన్నర చేతిలో ఉండాల్సిందే. అంత మొత్తంలో ఒకేసారి కొనలేమనుకునేవారు ప్రతినెలా రూ. 10వేల విలువైన బంగారం కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎందుకంటే బంగారానికి డిమాండ్ ఎప్పుడూ తగ్గదు. అలా ప్రతి నెలా కొంత బంగారం కొనుగోలు చేస్తే 2030 నాటికి ఎంత బంగారం మీరు కూడబెడతారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. అవును.. ఈ లెక్కలు చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్ననేపథ్యంలో ప్రజలు తమ ఆదాయాన్ని పలు మార్గాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి సురక్షితమైన భవిష్యత్తు పొందాలని కోరుకుంటున్నారు. కొంతమంది స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే.. మరికొందరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది బంగారం స్థిరంగా , నమ్మదగినదిగా ఉండటంతో అందులో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
బంగారం అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే దాని విలువ సాధారణంగా దీర్ఘకాలికంగా పెరుగుతుంది. చాలా మంది బంగారం SIP లాంటి నమూనాను అనుసరిస్తారు. ప్రతి నెలా తక్కువ మొత్తంలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు.ఇది హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది. బంగారం సగటు ధర వద్ద పేరుకుపోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇప్పుడు, మీరు జనవరి 2026 నుండి ప్రతి నెలా రూ. 10,000 విలువైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశారని అనుకుందాం. 2030 నాటికి మీ పెట్టుబడి విలువ ఎంత కావచ్చు? మీరు ఎలాంటి రాబడిని ఆశించవచ్చు? పూర్తి లెక్కలను చూద్దాం.
మీరు జనవరి 2026 నుండి డిసెంబర్ 2029 వరకు ప్రతి నెలా రూ. 10,000 విలువైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తే, మొత్తం పెట్టుబడి కాలం 48 నెలలు. 48 నెలలకు రూ. 10,000 చొప్పున, మీ మొత్తం పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 4.8 లక్షలు అవుతుంది. బంగారం ధరలు ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండవు కాబట్టి, మీరు ప్రతి నెలా రూ. 10,000 విలువైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు. మీరు దానిని వివిధ మొత్తాలలో అందుకుంటారు.
దీని అర్థం బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మీకు ఎక్కువ బంగారం లభిస్తుంది, బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మీకు తక్కువ లభిస్తుంది. ఒక విధంగా, దీనిని గోల్డ్ SIP అని పిలుస్తారు. అయితే, మీరు ఇటీవలి బంగారం ధరల ట్రెండ్ను పరిశీలిస్తే, మీరు సగటున వార్షిక పెరుగుదలను 8శాతం నుండి 11శాతం వరకు చూడవచ్చు.
మీరు ప్రతి నెలా రూ. 10,000 విలువైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంటే బంగారం ధరలు 2026 నుండి 2030 వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న రేటులోనే పెరుగుతూ ఉంటే మీ మొత్తం రూ. 4.8 లక్షల బంగారం పెట్టుబడి 2030 నాటికి రూ. 6.5 లక్షల నుండి రూ. 7.2 లక్షలకు చేరుకుంటుంది.
ఈ గణన సగటు రాబడిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు బంగారం కొనుగోలు చేసిన ధర 2030లో మీ బంగారం విలువను నిర్ణయిస్తుంది. మీరు బంగారం కొనుగోలు చేసినప్పుడు దాని ధర తక్కువగా ఉండి, 2030లో ధర పెరిగితే, మీరు కొనుగోలు చేసిన బంగారం విలువ కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది.