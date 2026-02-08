English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Price Analysis: అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపులో ఉన్నాయి. ధరల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, సాంకేతిక విశ్లేషణల ప్రకారం బంగారం మళ్లీ తన పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 
అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపులో ఉన్నాయి. ధరల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, సాంకేతిక విశ్లేషణల ప్రకారం బంగారం మళ్లీ తన పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.

'బుల్లిష్ ట్రెండ్' (Bullish Trend) సంకేతాల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు సరికొత్త వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇటీవలి ధరల పతనం తర్వాత, బంగారం బలమైన మద్దతు స్థాయి నుండి కోలుకుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులలో సరికొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తోంది.

బంగారం ధరల కదలికలను గమనిస్తే కొన్ని కీలక మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. బంగారం ధర ప్రస్తుతం 20 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్‌ను దాటింది. ఇది మార్కెట్ కోలుకుంటోందని చెప్పడానికి ప్రధాన సంకేతం. డైలీ చార్టులో ఏర్పడిన 'ABCD' నమూనా ప్రకారం.. ధరలు తదుపరి భారీ పెరుగుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం 10 రోజుల చలన సగటు $5,016 వద్ద ఉంది. ధర ఈ స్థాయిని దాటి స్థిరపడితే, తదుపరి లక్ష్యాలు $5,141, $5,342 అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

గత శుక్రవారం ఒకానొక దశలో $4,655 కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన బంగారం, రోజు ముగిసే సమయానికి $4,971 వద్దకు చేరుకుంది. ఈ వేగవంతమైన రికవరీ, ధరల క్షీణత ముగిసి కొత్త పెరుగుదల మొదలైందని సూచిస్తోంది. ప్రస్తుత గరిష్ట స్థాయి $5,092 ను గనుక బద్దలు కొడితే, బంగారం కొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయం. వారపు చార్టులను పరిశీలిస్తే, $4,002 వద్ద గట్టి మద్దతు లభించినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ ఏర్పడిన 'బుల్లిష్ హామర్' క్యాండిల్‌స్టిక్ నమూనా మార్కెట్‌లో కొనుగోలుదారుల ఆసక్తి పెరిగిందని ధ్రువీకరిస్తోంది.

సోమవారం మార్కెట్ ప్రారంభంలో ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, దానిని ఒక మంచి కొనుగోలు అవకాశంగా పరిగణించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు లేదా అనూహ్య ఆర్థిక పరిణామాలు జరిగితే తప్ప, బంగారం తన బుల్లిష్ ట్రెండ్‌ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.

(గమనిక: దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు లాభదాయకంగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, మార్కెట్ తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నందున, సాంకేతిక స్థాయిలను గమనిస్తూ పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

