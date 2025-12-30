Gold Is Leaving Cost: 25 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది.. బంగారం ధర తగ్గదని.. 2045లోనూ ట్రెండ్.. గోల్డ్ ఈజ్ లీవింగ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?

Gold Price History: గత 25 ఏళ్ల చరిత్ర చూస్తే బంగారం ధరలు తాత్కాలికంగా మారినా.. దీర్ఘకాలంలో ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. జీతాల కంటే వేగంగా జీవన వ్యయంతో పాటు బంగారం విలువ పెరిగింది. అందుకే బంగారం పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు.. భవిష్యత్తు భద్రతగా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. బంగారాన్ని మించి వెండి ధరలు దూసుకెళ్తున్నాయి. బంగారం, వెండి కొనాలనుకునేవారికి షాకిస్తున్నప్పటికీ.. ఇన్వెస్టర్లకు మాత్రం మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. బంగారం వెండి మాత్రమే కాదు.. మిగతా లోహాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారికి ఈ ఏడాది భారీగానే లాభాలు వచ్చాయి. అయితే బంగారం మాత్రం భారతీయ సంప్రదాయంలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే బంగారం లేని ఫంక్షన్లను ఊహించుకోలేము.
భారతీయ మహిళలకు బంగారానికి మధ్య ఉన్న బంధం విడదీయరానిది. మరి ప్రస్తుతం తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 1.50లక్షలకు చేరువైంది. ఈ తరుణంలో బంగారం కొనగలమా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. అయితే కొందరు మాత్రం భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతాయి. అప్పుడు కొందాం అంటూ వేచి చూస్తున్నవారు కూడా ఉన్నారు. మరి బంగారం ధరలు పతనం అవుతాయా. గత 25ఏళ్ల చరిత్రలో బంగారం ధరలు ఎప్పుడైనా తగ్గాయా? 25ఏళ్ల క్రితం తులం బంగారం ఎంత ఉంది?ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? భవిష్యత్తులో ఎంతుంటుంది? ఓ సారి చూద్దాం.
బంగారం ధరలు రోజువారీగా మారుతూ కనిపించినప్పటికీ.. దీర్ఘకాలికంగా పరిశీలిస్తే గత 25 సంవత్సరాల్లో భారీగా పడిపోయిన సందర్భాలు దాదాపు కనిపించవు. 2000వ సంవత్సరం ప్రాంతంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఒక్క ఔన్స్కు సుమారు 270 నుంచి 300 డాలర్ల మధ్యలో ఉండేది. ఆ రోజుల్లో భారత్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 4వేల రూపాయల వరకు మాత్రమే ఉండేది. అప్పట్లోనే చాలామందికి ఇంత ఖరీదైన బంగారం కొనాలా? అనే సందేహం ఉండేది. కానీ కాలం గడిచేకొద్దీ ఆ సందేహం ఎంత తప్పో చరిత్రే నిరూపించింది.
2008 ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం.. 2011లోని అంతర్జాతీయ అస్థిరతల సమయంలో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆశ్రయంగా బంగారాన్ని ఎంచుకోవడంతో ధరలు వేగంగా పెరిగాయి. 2011లో ఒక్క ఔన్స్ బంగారం ధర దాదాపు 1900 డాలర్లకు చేరి అప్పటివరకు లేనంత రికార్డు సృష్టించింది. ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లు ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ.. దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే బంగారం తన విలువను ఎప్పుడూ కోల్పోలేదు. 2025కి వచ్చేసరికి బంగారం ధర మళ్లీ 2000 డాలర్లకు పైగా ట్రేడ్ అవుతూ.. గత రెండు దశాబ్దాల ట్రెండ్ను కొనసాగిస్తోంది.
అయితే.. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి. గత 25 ఏళ్లలో ఒక ఉద్యోగి జీతం పెరిగి ఉండవచ్చు. అంత వేగంగా పెరగలేదనే చెప్పాలి. 2000లో నెలకు 5వేల రూపాయల జీతం మంచి ఆదాయంగా భావించేవారు. ఇప్పుడు అదే జీవన ప్రమాణానికి 20 నుంచి 30 వేల రూపాయలు వచ్చినా సరిపోవడం లేదు. కానీ బంగారం ధర మాత్రం జీవన వ్యయంతో పాటు నిరంతరం పెరుగుతోంది. అందుకే ఆర్థిక నిపుణులు గోల్డ్ ఈజ్ లివింగ్ కాస్ట్ అని అంటుంటారు. బంగారం పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు.. కాలక్రమంలో విలువను కాపాడే సాధనం కూడా అని చెబుతున్నారు.
భవిష్యత్తును పరిశీలిస్తే బంగారం డిమాండ్ ఇంకా పెరిగే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. భారత్, చైనా వంటి దేశాల్లో వినియోగం పెరుగుతుండటం, కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం నిల్వలను పెంచుకోవడం.. కరెన్సీల విలువ తగ్గడం వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను పైకి నెట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సరఫరా పరిమితంగా ఉండటం కూడా ధరలు తగ్గకుండా నిలబడటానికి కారణమవుతోంది.
అందువల్ల బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి అనే భావన గత చరిత్రను పక్కనపెట్టి చెప్పే ఊహ మాత్రమే. గత 25 ఏళ్ల గణాంకాలు ఒక్కటే చెబుతున్నాయి. బంగారం తాత్కాలికంగా ఊగిసలాడవచ్చు కానీ దీర్ఘకాలంలో మాత్రం ఎప్పుడూ విలువను కోల్పోలేదు. అందుకే ఇప్పుడే బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రతకు దారి తీస్తుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.