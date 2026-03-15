Gold Jewellery Buying Guide: భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. ఈ సమయంలో ఆభరణాలు కొనొచ్చా? లేదంటే కొన్ని రోజులు ఆగడం బెటరా..?

Gold Jewellery Buying Guide: గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది కొనుగోలుదారుల్లో ఒక సందేహం తలెత్తుతోంది. ఇప్పుడే బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం మంచిదా? లేదంటే ఇంకెంత కాలం వెయిట్ చేయాలా? అని. ఎందుకంటే పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రికత్త పరిస్థితుల కారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగి.. బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడులపై ఆసక్తి చూపిస్తుండటంతో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి.
మార్చి 15వ తేదీ నాటికి భారత బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గత కొన్ని రోజుల కంటే తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు ₹1.59 లక్షల వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు ₹1.46 లక్షల పరిధిలో కొనసాగుతోంది. వెండి ధరలు కూడా ఇటీవల గణనీయంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పడిపోవడం వల్ల దేశీయ మార్కెట్లో కూడా ప్రభావం కనిపిస్తోంది. దీంతో గత వారం వరకు పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు కొంత చల్లబడినట్లు కనిపిస్తున్నాయి.
బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయనే ప్రశ్నకు నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలను చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా డాలర్ బలపడటం బంగారం ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. డాలర్ బలంగా ఉన్నప్పుడు ఇతర దేశాల పెట్టుబడిదారులకు బంగారం కొనడం ఖరీదుగా మారుతుంది. దీంతో డిమాండ్ తగ్గి ధరలపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు కూడా బంగారం మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే పెట్టుబడిదారులు బంగారం కంటే వడ్డీ వచ్చే ఆస్తులవైపు మొగ్గు చూపుతారు.
అయితే దీర్ఘకాలంలో బంగారం విలువ పెరిగే అవకాశాలు ఇంకా ఉన్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న సమయంలో చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని ఇప్పటికీ సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యుద్ధ పరిస్థితులు లేదా ఆర్థిక సంక్షోభాలు వచ్చినప్పుడు బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరగడం సాధారణంగా కనిపించే ధోరణి.
అందువల్ల ఇప్పుడు ఆభరణాలు కొనాలా వద్దా అన్నది పూర్తిగా కొనుగోలుదారుడి అవసరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పెళ్లి లేదా ఇతర కార్యక్రమాల కోసం అవసరం ఉంటే ప్రస్తుతం ధరలు కొంత తగ్గిన సమయంలో కొనుగోలు చేయడం మంచిదే. అయితే పెట్టుబడి కోణంలో చూస్తే మార్కెట్ను ఇంకొన్ని రోజులు గమనించడం కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై ఆధారపడి బంగారం ధరలు స్వల్పంగా మరింత తగ్గే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు కొంత తగ్గినప్పటికీ మార్కెట్లో ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. తాత్కాలికంగా హెచ్చుతగ్గులు ఉండొచ్చుగానీ దీర్ఘకాలంలో బంగారం విలువ పెరుగుతుందనే అభిప్రాయం నిపుణుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అందువల్ల అవసరాన్ని బట్టి కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.