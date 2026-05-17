Gold: ఆ దేశానికి బంగారం అంటే అసహ్యం.. గోల్డ్ ధరిస్తే తిట్టిపోస్తారు.. ఈ కంట్రి ఎక్కడుందంటే..?

Written ByBhoomi
Published: May 17, 2026, 12:43 PM IST|Updated: May 17, 2026, 12:43 PM IST

Gold Jewellery Culture: భారతదేశంలో బంగారానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.  భారతీయులు బంగారాన్ని కేవలం ఆభరణాల రూపంలోనే కాకుండా ఒక సెంటిమెంట్ గా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఆపద సమయంలో ఆర్థిక పరంగా ఆదుకునేది ఈ బంగారమే. అందుకే ఏళ్ల తరబడి బంగారానికి మన దేశంలో డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ధరలు ఎంత పెరిగినా.. తులం కొనాల్సిన స్థానంలో గ్రాము బంగారమైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారానికి మహిళలకు మధ్య విడదీయరాని బంధం ఉంటుంది. ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా శుభకార్యమైనా సరే పసిడి కొనాల్సిందే.. ధరించాల్సిందే.  

The bond between India and gold1/7

ఇదంతా భారతదేశానికి బంగారానికి మధ్య ఉన్న బంధం. అయితే ఒక దేశం మాత్రం బంగారం అంటే అసహ్యించుకుంటుంది. అవును మీరు చదివింది నిజమే. ఆ దేశంలో బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తే తిట్టిపోస్తారు. భారత్ లో బంగారాన్ని ఒక స్టేటస్ గా భావిస్తే.. ఆ దేశంలో ఎందుకు అసహ్యించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఆ దేశం ఎక్కడుంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

In Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Denmark2/7

స్వీడన్, నార్వే, డెన్మార్క్ వంటి స్కాండినేవియన్ దేశాల్లో బంగారం అస్సలు ధరించారు. అక్కడ ఎవరైనా ఖరీదైన బంగారు ఆభరణాలు, వజ్రాలు ధరిస్తే అక్కడి ప్రజలు చూసి సంతోషించరు.. కోపంతో రగిలిపోతారు. తిట్టరాని తిట్లు తిట్టిపోస్తుంటారు. ఈ దేశాల్లో  బంగారం ధరించకపోవడానికి ఓ కారణం ఉంది. అదే జాంటె చట్టం. ఈ చట్టానికి ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. జాంటెలోవెన్ అని పిలిచే ఈ చట్టం శతాబ్దాల నాటి సామాజిక వ్యవస్థగా కొనసాగుతోంది. 1933లో రచయిత ఆక్సెల్ సాండెమోస్ రాసిన పుస్తకంలో రాసిన సూత్రం అక్కడి ప్రజల జీవన విధానంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 

A book written by Axel Sandemose3/7

ఆక్సెల్ సాండెమోస్ రాసిన పుస్తకం వారి జీవన విధానంలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువచ్చింది.  ఆ పుస్తకంలో.. మిమ్మల్ని మీరు ఇతరుల కంటే గొప్పవారిగా లేదా ప్రత్యేకమైనవారిగా భావించకూడదు ఈ సంస్క్రుతిలో ఒక బిలియనీర్ అయినా ఒక సాధారణ కార్మికుడైనా ప్రతి ఒక్కరూ సమానులే అనే సూత్రం ఉంది. ఆ సూత్రం ఆధారంగా అక్కడి ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. 

Gold, silver, and diamond jewelry4/7

బంగారం, వెండి, వజ్రాల ఆభరణాలు ధరిస్తే ఇతరులను కించపరిచినట్లు అక్కడి ప్రజలు భావిస్తుంటారు. ఖరీదైన ఆస్తులు,  అహంకారంతో ఇతరుల కంటే మేము గొప్పవారమంటూ నిరూపించుకొను ప్రయత్నం చేయకూడదు. అందుకే అక్కడ ఎంత సంపన్నులైనా సరే చాలా నిరాడంబరమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు. సామాన్యులు నడిపే కార్లను కొనుగోలు చేస్తారు. ఫ్యాషన్ దుస్తువులకు చాలా దూరంగా ఉంటారు. 

Gold chains or rings5/7

ఒకవేళ విదేశీయులు ఎవరైనా బంగారు గొలుసులు లేదా ఉంగరాలు ధరించి వీధుల్లో తిరిగినట్లయితే వారికి ఎలాంటి గౌరవం ఇవ్వకుండా చాలా చులకనగా భావంతో చూస్తుంటారు. సామాజిక జీవన విధానానికి వారిని దూరం పెడుతుంటారు. పెళ్లిళ్లు, పండగలు, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ లో బంగారు ఆభరణాలు ధరించడం మన సంస్క్రుతిలో భాగం. కానీ స్వీడన్, నార్వె, డెన్మార్క్ లో నివసించే భారతీయులు మాత్రం వీటికి దూరంగా కొంచెం కష్టంగానే భావిస్తుంటారు. 

Safety in Scandinavian Countries6/7

మనం బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా చూస్తాము. కానీ స్కాండినేవియన్ దేశాల్లో భద్రత అనేది పూర్తి ప్రభుత్వాల మీదే ఉంటుంది. అక్కడ విద్య, ఆరోగ్యం, సామాజిక భద్రత పూర్తిగా ఉచితంగా ఉంటుంది. లేదంటే తక్కువ ఖర్చుతో కూడి ఉంటుంది. అందుకే ప్రజలు భవిష్యత్తు కోసం బంగారాన్ని పోగు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వారి ద్రుష్టిలో పరస్పర సోదరభావం, సమానత్వం, మనశ్శాంతియే నిజమైన సంపదగా భావిస్తారు. 

The Jante Law7/7

ఈ జాంటే చట్టం.. సరళతే ఈ దేశాలు ప్రపంచంలోని అత్యంత సంతోషకరమైన దేశాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉండటానికి కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ఎవరూ ఒకరిపై ఒకరు అసూయ పడరు. ఎందుకంటే ఎవరూ తమ స్టేటస్ ను చూపించుకోరు. పిల్లలు పాఠశాలల్లో ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా కలిసి చదువుకుంటారు. ఆఫీసుల్లో యజమానులకు, ఉద్యోగులకు మధ్య పెద్ద గ్యాప్ ఉండదు. సమాజంలో ఆర్భాటాల కోసం పోటీ లేనప్పుడు, మానసిక ఒత్తిడి సహజంగా తగ్గుతుంది.  

