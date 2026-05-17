/Gold: ఆ దేశానికి బంగారం అంటే అసహ్యం.. గోల్డ్ ధరిస్తే తిట్టిపోస్తారు.. ఈ కంట్రి ఎక్కడుందంటే..?

Gold Jewellery Culture: భారతదేశంలో బంగారానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. భారతీయులు బంగారాన్ని కేవలం ఆభరణాల రూపంలోనే కాకుండా ఒక సెంటిమెంట్ గా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఆపద సమయంలో ఆర్థిక పరంగా ఆదుకునేది ఈ బంగారమే. అందుకే ఏళ్ల తరబడి బంగారానికి మన దేశంలో డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ధరలు ఎంత పెరిగినా.. తులం కొనాల్సిన స్థానంలో గ్రాము బంగారమైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారానికి మహిళలకు మధ్య విడదీయరాని బంధం ఉంటుంది. ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా శుభకార్యమైనా సరే పసిడి కొనాల్సిందే.. ధరించాల్సిందే.
ఇదంతా భారతదేశానికి బంగారానికి మధ్య ఉన్న బంధం. అయితే ఒక దేశం మాత్రం బంగారం అంటే అసహ్యించుకుంటుంది. అవును మీరు చదివింది నిజమే. ఆ దేశంలో బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తే తిట్టిపోస్తారు. భారత్ లో బంగారాన్ని ఒక స్టేటస్ గా భావిస్తే.. ఆ దేశంలో ఎందుకు అసహ్యించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఆ దేశం ఎక్కడుంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఆక్సెల్ సాండెమోస్ రాసిన పుస్తకం వారి జీవన విధానంలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువచ్చింది. ఆ పుస్తకంలో.. మిమ్మల్ని మీరు ఇతరుల కంటే గొప్పవారిగా లేదా ప్రత్యేకమైనవారిగా భావించకూడదు ఈ సంస్క్రుతిలో ఒక బిలియనీర్ అయినా ఒక సాధారణ కార్మికుడైనా ప్రతి ఒక్కరూ సమానులే అనే సూత్రం ఉంది. ఆ సూత్రం ఆధారంగా అక్కడి ప్రజలు జీవిస్తున్నారు.
బంగారం, వెండి, వజ్రాల ఆభరణాలు ధరిస్తే ఇతరులను కించపరిచినట్లు అక్కడి ప్రజలు భావిస్తుంటారు. ఖరీదైన ఆస్తులు, అహంకారంతో ఇతరుల కంటే మేము గొప్పవారమంటూ నిరూపించుకొను ప్రయత్నం చేయకూడదు. అందుకే అక్కడ ఎంత సంపన్నులైనా సరే చాలా నిరాడంబరమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు. సామాన్యులు నడిపే కార్లను కొనుగోలు చేస్తారు. ఫ్యాషన్ దుస్తువులకు చాలా దూరంగా ఉంటారు.
ఒకవేళ విదేశీయులు ఎవరైనా బంగారు గొలుసులు లేదా ఉంగరాలు ధరించి వీధుల్లో తిరిగినట్లయితే వారికి ఎలాంటి గౌరవం ఇవ్వకుండా చాలా చులకనగా భావంతో చూస్తుంటారు. సామాజిక జీవన విధానానికి వారిని దూరం పెడుతుంటారు. పెళ్లిళ్లు, పండగలు, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ లో బంగారు ఆభరణాలు ధరించడం మన సంస్క్రుతిలో భాగం. కానీ స్వీడన్, నార్వె, డెన్మార్క్ లో నివసించే భారతీయులు మాత్రం వీటికి దూరంగా కొంచెం కష్టంగానే భావిస్తుంటారు.
ఈ జాంటే చట్టం.. సరళతే ఈ దేశాలు ప్రపంచంలోని అత్యంత సంతోషకరమైన దేశాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉండటానికి కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ఎవరూ ఒకరిపై ఒకరు అసూయ పడరు. ఎందుకంటే ఎవరూ తమ స్టేటస్ ను చూపించుకోరు. పిల్లలు పాఠశాలల్లో ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా కలిసి చదువుకుంటారు. ఆఫీసుల్లో యజమానులకు, ఉద్యోగులకు మధ్య పెద్ద గ్యాప్ ఉండదు. సమాజంలో ఆర్భాటాల కోసం పోటీ లేనప్పుడు, మానసిక ఒత్తిడి సహజంగా తగ్గుతుంది.