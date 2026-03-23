Gold Jewellery Offers 2026: ప్రస్తుతం బంగారం చాలా తగ్గిపోతున్న సంగతి తెలిసింది. ఒకవైపు అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల వల్ల ధరలు పడిపోతుండగా, మరోవైపు జువెల్లరీ షాపుల్లో కూడా రేట్లు కొంత తగ్గుతున్నాయి. దీంతో చాలా మంది అమ్మాయిలు, మహిళలు ఏ షోరూమ్లో తక్కువ ధరకు మంచి మోడల్స్ దొరుకుతాయి?.. అనే ప్రశ్నతో వెతుకుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకునేలా తెలుసుకుందాం.
మొదటగా..బంగారం ధరలు అన్ని షాపుల్లో ఒకేలా ఉండవు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్, డాలర్ విలువ, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి రోజూ మారుతుంటాయి. ఇటీవల పరిస్థితుల వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. దీనివల్ల షాపుల్లో కూడా కొంత తక్కువ రేటుకు నగలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ప్రస్తుతం పెద్ద జువెల్లరీ బ్రాండ్స్ అయిన తనిష్క్, ఖజానా, కళ్యాణ్ జువెల్లర్స్, మలబార్ గోల్డ్ వంటి షాపుల్లో గ్రాము బంగారం ధర దాదాపు సమానంగా ఉంది. అయితే చిన్నచిన్న షాపులతో పోలిస్తే ఈ బ్రాండ్లలో నాణ్యత (క్వాలిటీ) ఎక్కువగా ఉంటుంది. హాల్మార్క్ గోల్డ్, బిల్లింగ్ క్లియర్గా ఉండటం, డిజైన్స్ కొత్తగా ఉండటం ఇవి ప్రధాన ప్రయోజనాలు.
తక్కువ ధరకు కొనాలంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. బంగారం రేటు మాత్రమే కాదు, మేకింగ్ ఛార్జీలు కూడా చాలా ప్రభావం చూపుతాయి. కొన్ని షాపుల్లో బంగారం ధర తక్కువగా ఉన్నా, మేకింగ్ ఛార్జీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరికొన్ని షాపుల్లో మేకింగ్ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉండి మొత్తం బిల్లు తగ్గుతుంది. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు కనీసం 2–3 షాపుల్లో రేట్లు చెక్ చేయడం మంచిది.
ఒకరకంగా లలిత జ్యువెలరీలో మేకింగ్ చార్జర్ చాలా తక్కువకి ఉంటాయి. అలానే కొన్ని షోరూమ్స్ లో కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ మీరు తప్పకుండా అది 22 క్యారెట్ల బంగారమా లేకపోతే 18 క్యారెట్ల లేకపోతే 24 క్యారెట్ల అనేది చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా డైమండ్ నెక్లెస్ ల పైన 18 కార్రెట్ల బంగారం ప్రస్తుతం పదివేలకే రావచ్చు.
మోడల్స్ విషయానికి వస్తే, పెద్ద షోరూమ్స్లో కొత్త డిజైన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. బ్రైడల్ సెట్లు, లైట్ వెయిట్ నగలు, డైలీ వేర్ డిజైన్స్ ఇలా విభిన్న రకాల నగలు అందుబాటులో ఉంటాయి. చిన్న షాపుల్లో మోడల్స్ తక్కువగా ఉండొచ్చు కానీ ధర కొంచెం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఆఫర్లు. కొన్ని పండుగల సమయంలో లేదా ప్రత్యేక రోజుల్లో జువెల్లరీ షాపులు మేకింగ్ ఛార్జీలపై డిస్కౌంట్లు ఇస్తాయి. ఈ సమయాల్లో కొనుగోలు చేస్తే మంచి సేవింగ్స్ అవుతాయి. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లు కూడా ఉపయోగపడతాయి. పాత బంగారం ఇచ్చి కొత్త నగలు తీసుకుంటే కొంత డబ్బు ఆదా అవుతుంది. జాయలుకాస్ లాంటి షోరూమ్ లో పండగలప్పుడు వజ్రం నగలపైన 50 శాతం వరకు మేకింగ్ చార్జీల తగ్గింపు ఉంటుంది.
జీఎస్టీ కూడా బిల్లో భాగమే. బంగారం విలువపై 3 శాతం, మేకింగ్ ఛార్జీలపై 5 శాతం జీఎస్టీ పడుతుంది. కాబట్టి చివరి బిల్లు ఎంత వస్తుందో ముందే అడిగి తెలుసుకోవాలి.
మొత్తంగా చూస్తే “ఒకే షాప్లోనే తక్కువ ధర, ఎక్కువ మోడల్స్” అనే విషయం ఉండదు. మీకు ఏది ముఖ్యం అనేదానిపై ఆధారపడి ఎంపిక చేయాలి. నాణ్యత కావాలంటే పెద్ద బ్రాండ్స్, తక్కువ ఖర్చు కావాలంటే చిన్న షాపులు, మంచి డిజైన్స్ కావాలంటే కొత్త కలెక్షన్స్ ఉన్న షోరూమ్స్ చూడాలి.
అందుకే నగలు కొనేటప్పుడు తొందరపడకుండా, రేట్లు పోల్చి, మేకింగ్ ఛార్జీలు చెక్ చేసి, ఆఫర్లు చూసి కొనడం ఉత్తమం. ఇలా చేస్తే తక్కువ ధరకు మంచి డిజైన్ నగలు సులభంగా పొందవచ్చు.