Gold Loan Interest Rates: బంగారం తాకట్టు పెడుతున్నారా? ఈ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లు వెరీ చీప్..!!

Gold Loan Interest Rates: జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు అనుకోకుండా ఎదురవుతుంటాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలు చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటాయి. అనుకోకుండా మనకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అయితే ..ఇతరులను అడగం ఎందుకని చాలా మంది ఉద్యోగాలు చేసేవారైతే పర్సనల్ లోన్ కు వెళ్తుంటారు. అయితే పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటే అందులో వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అది కూడా ఒక సమస్యగా ఉంటుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ఇంట్లో ఉన్న గోల్డ్ ను బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటారు. గోల్డ్ లోన్ పొందడం కూడా చాలా సులభం. అయితే ఈ లోన్స్ కు ఎలాంటి క్రెడిట్ స్కోర్ అవసరం ఉండదు. పేపర్ వర్క్ కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది.
గోల్డ్ లోన్స్ ను ఎడ్యుకేషన్, హోం రెనోవెషన్, వ్యాపార అవసరాలు, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీలు, ట్రావెలింగ్ లేదా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఆర్బీఐ తాజా మార్గదర్శకాలను ప్రకారం, గోల్డ్ లోన్ లో మీరు బంగారం విలువలో 75శాతం నుంచి 85శాతం వరకు రుణం పొందవచ్చు.
2.5 లక్షల వరకు లోన్ కోసం 85శాతం, 2.5 నుంచి 5 లక్షల మధ్య 80శాతం, 5 లక్షల పైగా రుణానికి 75శాతం వరకు లోన్ లభిస్తుంది. దేశంలో ప్రధాన ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో గోల్డ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో 10శాతం, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా – 9.6శాతం, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ – 8.35శాతం, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా – 9.40శాతం, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా – 9.40శాతం, ఇండియన్ బ్యాంక్ – 8.75శాతం, కెనరా బ్యాంక్ – 8.90శాతంగా ఉంది.
ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో అయితే హెచ్డీఎఫ్సీ 9.30శాతం, ఐసీఐసీఐ – 9.15శాతం, యాక్సిస్ బ్యాంక్ – 9.75శాతం, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ – 10.50శాతం, కోటక్ మహీంద్రా – 9శాతంగా ఉంది. NBFCల్లో బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ – 9.50శాతం, ముతూట్ ఫైనాన్స్ – 22శాతం, ఐఐఎఫ్ఎల్ – 11.88శాతం, మణప్పురం ఫైనాన్స్ – 15శాతం వడ్డీ రేట్లతో లోన్స్ అందిస్తున్నాయి.
గోల్డ్ లోన్స్ ప్రధానంగా త్వరగా డబ్బు అవసరమయినప్పుడు, తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో, సులభంగా పొందే మార్గం. ఇందులో పెద్దగా పేపర్ వర్క్ లేకుండా, బంగారం విలువ ఆధారంగా డబ్బు లభిస్తుంది. వ్యక్తిగత, వ్యాపార, విద్యా లేదా మెడికల్ అవసరాలకు ఉపయోగించవచ్చు.
వడ్డీ రేట్లు, బ్యాంక్, రుణ మొత్తాన్ని బట్టి మారవచ్చు. బంగారం ధర పెరుగుతున్న క్రమంలో, అందుబాటులో ఉండే లోన్ మొత్తమూ పెరుగుతుంది. కాబట్టి, ఫైనాన్షియల్ ఇమర్జెన్సీలలో గోల్డ్ లోన్ ఒక మంచి పరిష్కారమని చెప్పుకోవచ్చు.