  • Gold Loan: 10 గ్రాముల బంగారానికి ఎంత లోన్ పొందవచ్చు? వడ్డీ రేట్లు, EMI లెక్కలను తెలుసుకోండి..

Gold Loan: 10 గ్రాముల బంగారానికి ఎంత లోన్ పొందవచ్చు? వడ్డీ రేట్లు, EMI లెక్కలను తెలుసుకోండి..

Gold Loan Interest Rates: ప్రపంచ మార్కెట్లో ఏర్పడిన అనిశ్చితి వల్ల బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయి. అయితే గోల్డ్ ధరలు మాత్రం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. చాలామంది గోల్డ్ లో పెట్టుబడులు పెడుతూ ఉంటారు. వీటివల్ల వీరికి ఏవైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని కుదవ పెట్టి వాటిపై వచ్చే డబ్బుతో అవసరాలు తీరతాయి. ఈ నేపథ్యంలో 10 గ్రాముల బంగారంపై ఎంత రుణం పొందవచ్చు? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.. 
 
 బ్యాంకు పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవాలంటే వడ్డీ రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే మెడికల్ లేదా పెళ్లి, చదువు నిమిత్తం డబ్బు కావాలంటే బంగారం కూడా ఒక అత్యవసర మార్గం. దీనివల్ల స్కూల్ ఫీజులు వంటివి కూడా చెల్లించవచ్చు. అయితే ఇంట్లో ఉన్న బంగారం ఒక్కోసారి కుదువ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారానికి ఎంత రుణం పొందవచ్చు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.  

 బంగారం కొనాలంటే కొరివిలా ఉంది.. అమ్మాలంటే మరీ దారుణం ఫ్యూచర్లో పెరుగుతున్న బంగారు ధరలను నేపథ్యంలో నష్టపోతామనే భయం కూడా ఉంటుంది. అయితే బంగారం సురక్షితంగా ఉండాలి అంటే మాత్రం అమ్మకుండా కుదవ పెట్టొచ్చు. దీనికి కొద్ది మొత్తంలో వడ్డీ చెల్లించాల్సి వస్తుంది.  

 అంటే మీరు బంగారం బ్యాంకుల్లో కుదువ పెట్టినప్పుడు పూర్తిస్థాయిలో డబ్బులు చెల్లించరు. బ్యాంకులు లోన్ టు వాల్యూ (LTV) అనే నియమాన్ని పాటిస్తూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనల ప్రకారం మీకు రుణాన్ని మీ బంగారంకు వెయిట్‌కు తగిన విధంగా అందిస్తుంది. రెండున్నర లక్షలలోపు 85 శాతం వరకు ఈ రుణం పొందవచ్చు.   

 ఒకవేళ రెండున్నర నుంచి రూ.5 లక్షల మధ్య విలువన్న బంగారానికి 80 శాతం వరకు రుణం అందిస్తారు. ఇక ఐదు లక్షలు అంతకంటే ఎక్కువ రుణం కావాలంటే మీ బంగారం విలువలో కేవలం 75 శాతం మాత్రమే పొందుతారు. అంటే పది గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారంకి నేటి మార్కెట్ విలువ ప్రకారం మీరు ఎంత పొందుతారు తెలుసా?  

 ప్రస్తుతం 22 క్యారెట్లు రూ.1,40,000 పది గ్రాముల బంగారం ధర ఉంటే దీనికి మీరు 85 శాతం LTV రుణం పొందుతారు. అంటే బ్యాంకు రూ.1,19,000 వరకు మీకు రుణం అందిస్తుంది. మీ అవసరాలను బట్టి డబ్బు తీసుకోవచ్చు. ఈ బంగారం కుదవ పెట్టినప్పుడు మీరు కట్టే వడ్డీ పర్సనల్ లోన్ కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది.   

 ఇక ఎస్‌బీఐ, హెచ్‌డి‌ఎఫ్‌సి, ఐసిఐసిఐ వంటి బ్యాంకుల్లో అయితే వడ్డీ రేట్లు 8.5 నుంచి 12% వరకు ఉంటాయి. ముత్తూట్, మణప్పురం వంటి గోల్డ్ కంపెనీలో అయితే ఈ వడ్డీ రేటు 9.5% నుంచి 18 శాతం వరకు కూడా విధిస్తారు. కొన్ని వాయిదాలలో మీరు డబ్బు చెల్లించి మీ బంగారాన్ని తిరిగి పొందవచ్చు. మీకు వీలైతే ప్రతి నెల అసలు కొద్దితోపాటు వడ్డీ కూడా చెల్లించవచ్చు.  

 అయితే మీరు సకాలంలో వడ్డీని చెల్లించకపోతే మీ బంగారాన్ని బ్యాంకులు వేలం వేసే చట్టపరమైన హక్కు కూడా కలిగి ఉంది. ఈ విషయాన్ని మీరు కచ్చితంగా గుర్తించుకోవాలి. సమయానికి మీరు వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ బంగారం రుణం తీసుకునేటప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కూడా తీసుకుంటారు. మీ బంగారం 8.7 శాతం వార్షిక వడ్డీతో 12 నెలల పాటు రూ. లక్ష బంగారు రుణం తీసుకుంటే దానికి మీ నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 7,000 అవుతుంది. కేవలం వడ్డీ మాత్రం రూ. 850 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

