Gold Loan Risks: మనదేశంలో గోల్డ్ లోన్ తీసుకుంటున్నవారి సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. ఆర్బిఐ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రూ. 1.7లక్షల కోట్లకు పైగా వ్యాల్యూ తక్కువ వడ్డీ ఉన్నా, రిస్కులు ఎక్కువగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు.
మన దేశంలో చాలా మంది ఇంట్లో బీరువాలోనో లేదా ఒంటి మీదనో బంగారం ఉంచడం ఒక రకంగా భద్రతగా భావిస్తారు. అత్యవసర సమయాల్లో ఆ బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకోవచ్చు లేదా చిన్న మొత్తంలో అమ్మి డబ్బు పొందవచ్చని భావిస్తుంటారు. గోల్డ్ లోన్లు తీసుకోవడం చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఇతర లోన్ల మాదిరి కాకుండా గోల్డ్ లోన్ తీసుకుంటే వెంటనే డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఇతర లోన్ల మాదిరిగా గోల్డ్ లోన్ కు క్రెడిట్ స్కోరు అవసరం లేదు. అలాగే సెక్యూర్ లోన్ కాబట్టి పర్సనల్ లోన్ల కంటే వడ్డీ తక్కువగా ఉంటుంది.
ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో గోల్డ్ లోన్స్ సంఖ్యలో గణనీయంగా పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డేటా ప్రకారం వీటి మొత్తం విలువ రూ.1.7 లక్షల కోట్లకు పైగా చేరిందని పేర్కొంది. ప్రజలు తమ ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి రికార్డు స్థాయిలో డబ్బు పొందుతున్నారని ఆర్బిఐ గుర్తించింది. అయితే, చిన్న అవసరాల కోసం గోల్డ్ తాకట్టు పెట్టి, వడ్డీ చెల్లిస్తూ వెళ్ళడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఆ బంగారం శాశ్వతంగా కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని వల్ల కుటుంబ సంపద, వారసత్వ ఆభరణాలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.
సాధారణంగా, కస్టమర్లు వడ్డీ మాత్రమే చెల్లించి అసలు లోన్ మొత్తాన్ని చెల్లించకపోవడం సమస్యను పెంచుతుంది. లోన్ పీరియడ్ ముగిసే సమయానికి డబ్బు అందకపోవడం వల్ల, వారు గోల్డ్ తిరిగి పొందడానికి అదనంగా తాకట్టు పెడతారు లేదా లోన్ రీన్యూయల్ చేసుకుంటారు. దీని ఫలితంగా, చెల్లించిన వడ్డీతో పాటు, చివరికి పెట్టిన బంగారం కూడా కోల్పోతారు.
లెండర్స్కి గోల్డ్ లోన్లు రిస్క్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఆర్బిఐ డేటా ప్రకారం, ఈ సెక్టార్లో బ్యాడ్ లోన్స్ దాదాపు లేవు. కస్టమర్ తిరిగి చెల్లించకపోతే, లెండర్స్ ఆభరణాలను వేలం వేసి మనీ రికవర్ చేస్తారు. అయితే, స్కూల్ ఫీజులు, రెంట్, కిరాణా ఖర్చులు వంటి నెలవారీ అవసరాలకు గోల్డ్ లోన్ ఉపయోగించడం పెద్ద ప్రమాదమని చెబుతున్నారు. చిన్న వ్యాపారాలు నష్టపోతే, డబ్బు, బంగారం రెండూ కోల్పోతారని చెబుతున్నారు.
అయితే, ప్రతి సందర్భంలో ఈ సమస్య రాదు. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ, షార్ట్-టర్మ్ మనీ అవసరాలకు గోల్డ్ లోన్ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. ఉదాహరణకు, FD కొంత కాలంలో mature అవ్వబోయే సమయంలో, తాత్కాలిక డబ్బు అవసరమైతే, గోల్డ్ తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకోవచ్చు. FD mature అయిన వెంటనే గోల్డ్ లోన్ సులభంగా క్లోజ్ చేయవచ్చు.
గోల్డ్ లోన్ తక్షణ డబ్బు అందించే సౌకర్యవంతమైన మార్గం, కానీ దీన్ని స్మార్ట్గా, అవసరమైతే తక్కువ కాలపరిమితికి మాత్రమే వాడడం మేలు. సుదీర్ఘంగా వాడితే, రిస్కులు, ఆభరణాల నష్టం, కుటుంబ సంపద నష్టం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.