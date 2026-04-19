Gold Rate: త్వరలోనే గోల్డ్ బాంబ్.. ఈ ఏడాదే తులం పసిడి ధర రూ. 1.85లక్షలు..!!

Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గత రెండు మూడు నెలలుగా కాస్త తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా 1,55 వేల రూపాయలు పలుకుతుంది. అయితే బంగారం కొనాలనుకునే వారికి మాత్రం రానున్న కాలంలో బంగారం ధరలు మరింత తగ్గుతాయన్న ఆశలు ఉన్నా.. వారి ఆశలపై యాక్సిస్ డైరెక్ట్ పిడుగు పడే వార్త చెప్పింది.
 ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడింది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర 150000 దగ్గర ఉండగా ఈ ఏడాది చివరి నాటికి అది ఒక లక్ష 85 వేలకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనావేసింది. అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా బంగారం కొనుగోలు పెరుగుతాయని డిమాండ్ పెరగడంతో ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ సంస్థ వివరించింది.  

 క్రితం ఏడాది అక్షయ తృతీయ నుంచి బంగారం ధరలు ఏకంగా 60 శాతం మేర పెరిగాయి. యాక్సిస్ డైరెక్టర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రస్తుతం మాక్రో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడులకు బంగారం మరింత ఆకర్షణంగా మారిందని పేర్కొంది. పొలిటికల్ ఉద్రిక్తత పెరిగిన క్రూడ్ ధరలు తగ్గుతాయి.  ఇది సాధారణంగా గోల్డ్ డిమాండ్ ను మరింత పెంచుతుంది .   

 గ్లోబల్ కామెక్స్ లో బంగారం ధర ఔన్స్  కి 5300 నుంచి 5500 పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దేశీయంగా 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,70,000 నుంచి 1,85,000 వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రస్తుత స్థాయిలతో పోలిస్తే ఇది 15శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

 గోల్డ్ వరుసగా ఐదో ఏడాదిలోనే డబుల్ డిజిట్ రిటర్న్ ఇవ్వనుందని యాక్సిస్ డైరెక్ట్ అంచనా వేసింది. గత 10ఏళ్ల కాలంలో ఏటా 18 శాతం రిటర్న్ ఇచ్చి నిఫ్టీ 50కంటే మెరుగ్గా నిలిచిందని పేర్కొంది.  2016లో బంగారం 100 పెట్టుబడి పెడితే అది ఇప్పుడు 527 గా మారిందని అదే సమయంలో నిఫ్టీ 37కు చేరిందని వివరించింది. 

ఈటిఎఫ్ లోకి పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపింది. 2022లో ఇంట్లో 15 వేల కోట్లు అయితే 2025లో ఈ నెంబర్ 25 వేల నుంచి 30 వేల కోట్లకు పెరిగింది. జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ పెరగడంతో పలు దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులో భారీగా గోల్డ్ ను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.  2022 24 లో సంవత్సరానికి 1000 టన్నులకు పైగా గోల్డ్ కొనుగోలు చేశాయి.  అదే 26 సంవత్సరంలో 850 టన్నుల వరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. 

