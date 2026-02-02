Gold Mine Gudibanda Kadiri: కర్ణాటకలోని కోలార్ బంగారు గనుల (KGF) ఖ్యాతి మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు అదే తరహాలో మరో భారీ బంగారు గని బయటపడనుందనే వార్తలు అటు కర్ణాటకలో, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.
కర్ణాటకలోని కోలార్ బంగారు గనుల (KGF) ఖ్యాతి మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు అదే తరహాలో మరో భారీ బంగారు గని బయటపడనుందనే వార్తలు అటు కర్ణాటకలో, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలోని గుడిబండే, ఏపీలోని కదిరి ప్రాంతాల్లో బంగారం నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు బలమైన సంకేతాలు అందుతున్నాయి.
దశాబ్దాల పాటు దేశానికి బంగారాన్ని అందించిన కోలార్ గనుల పక్కనే, ఇప్పుడు కొత్త నిధుల వేట మొదలైంది. కేంద్ర భూగర్భ శాస్త్ర శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సర్వేలు స్థానికుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురింపజేస్తున్నాయి.
గత కొన్ని రోజులుగా గుడిబండే, కదిరి పరిసరాల్లో నిరంతరం హెలికాప్టర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇవి సాధారణ విమానాలు కావు. భూగర్భంలో దాగి ఉన్న ఖనిజ సంపదను గుర్తించేందుకు అధునాతన సెన్సార్లతో కూడిన 'ఏరియల్ జియోఫిజికల్ సర్వే' నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సెన్సార్లు భూమి లోపల ఉన్న నేల లక్షణాలను, ఖనిజాల ఉనికిని ఇట్టే కనిపెట్టగలవు.
ప్రాథమిక భౌగోళిక నివేదికల ప్రకారం.. ఈ ప్రాంతం మొత్తం కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ (KGF) బెల్ట్ పరిధిలోకి వస్తుంది. భౌగోళికంగా ఈ నేల స్వభావం కోలార్ గనులను పోలి ఉండటంతో, ఇక్కడ బంగారు ఖనిజం లభించే అవకాశం 80 శాతం వరకు ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఒకవేళ ఈ సర్వేలో గనుక గణనీయమైన నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు తేలితే, అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారీ ప్రభావం చూపుతుంది. వేలాది మంది స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వెనుకబడిన ప్రాంతాలుగా ఉన్న గుడిబండే, కదిరి రూపురేఖలు మారిపోతాయి. మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడతాయి. దేశీయంగా బంగారు ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల దిగుమతులపై భారం తగ్గుతుంది.
ప్రస్తుతం హెలికాప్టర్ల ద్వారా సేకరించిన డేటాను ల్యాబొరేటరీలలో విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ విశ్లేషణ పూర్తయిన తర్వాత, భూమిలో ఎంత లోతులో బంగారం ఉంది? దాని నాణ్యత ఎంత? వెలికితీత లాభదాయకమేనా? అనే విషయాలపై స్పష్టత రానుంది.
కోలార్ గనులు ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర అయితే.. గుడిబండే, కదిరి ప్రాంతాలు భవిష్యత్తులో బంగారు చరిత్రను తిరగరాయబోతున్నాయి. ఈ మట్టి నుండి బంగారం వెలికితీసే రోజు కోసం స్థానికులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు.