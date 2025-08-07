English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Mine: తులం కాదు..10తులాల కొనుక్కోవచ్చు..బంగారంపై కరువు తీరినట్లే..? ఆ రాష్ట్రంలో బయటపడ్డ భారీ గోల్డ్ రిజర్వ్..!!

Gold Mine: మహిళలకు నిజంగా ఇది గుడ్ న్యూసే అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే తులం బంగారం ధర ఇప్పుడు రూ. లక్ష దాటేసింది. బంగారం కొనాలంటేనే పసిడి ప్రియులు జంకుతున్నారు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు బంగారు ఆభరణాలు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. తులం లక్ష దాటినా కొనేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. అయితే రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని ఓ వర్గం చెబుతుంటే.. తులం రూ. 2లక్షలు దాటడం ఖాయమని మరికొందరు అంటున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికి బంగారం ధరలు తగ్గితే మాత్రం మొదట సంతోషించేది మహిళలే. 
 
అయితే చాలా కాలం తర్వాత భారత్ లో మరో బంగారు నిక్షేపాలు బయటపడ్డాయి. జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చేపట్టిన తవ్వకాల్లో ఈ బంగారు గనులను గుర్తించారు. మధ్యప్రదేశ్ లోని జజబల్పూర్ ప్రాంతంలో ఈ భారీ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు శాస్త్రవేత్తలు. 

గత కొన్నేండ్లుగా ఐరన్ ఖనిజం తవ్వకాలకు పెట్టింది పేరు జబల్పూర్. కానీ ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో చేపట్టిన సర్వేలో బంగారం గనులు భూమి కింద ఉన్నట్లు గుర్తించారు. సిహోర తహసీల్ లోని మహాగవాన్ కియోలారి ప్రాంతంలో శాస్త్రవేత్తలు అక్కడి మట్టిలో ఐరన్, రాగి, మాంగనీస్ ఖనిజాలతోపాటుగా బంగారు ఖనిజాలు, ఇతర లోహాలు ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు.   

ఈ బంగారు నిక్షేపాలు దాదాపు వంద హెక్టార్ల విస్తీర్ణం వరకు వ్యాప్తించి ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఈ ప్రాంతంలో చేపట్టే తవ్వకాల వల్ల లక్షల టన్నుల వరకు ఉండవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 

మధ్యప్రదేశ్ లో బంగారం దొరకడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. కొన్నేళ్ళ క్రిందట పొరుగున ఉన్న కట్ని జిల్లాలో కూడా బంగారు నిక్షేపాలు బయటపడ్డాయి. జబల్పూర్ లో ఈ ఆవిష్కరణ ఆశాజనకమైన పరిణామంగా నిపుణులు అంటున్నారు.

ఇది రాష్ట్ర మైనింగ్ హిస్టరీలోనే ఓ కొత్త అధ్యయాన్ని తెరుస్తుందని ఆ ప్రాంతాన్ని సంపన్నంగా మారుస్తుందని  వారు అంటున్నారు. 

gold mine Millions of tons of gold reserves 100 hectares Gold Gold News Business News business bharat bandh 21 august Telugu news

