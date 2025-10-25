English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!

Gold Mines In India: ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం సంపద, భద్రతకు చిహ్నం. ముఖ్యంగా భారతదేశం వంటి దేశాలలో బంగారాన్ని సాంస్కృతిక జీవితంలో ఒక భాగంగా చూస్తారు. అయితే ప్రపంచంలో బంగారు నిల్వలు ఉన్న దేశాలలో మనం కొంచెం వెనుకబడి ఉన్నాము. ఈ సందర్భంలో ఏ దేశాలలో అత్యధిక బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు ఈ భూమిలో దాదాపు 2,44,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం కనుగొన్నారు. అయితే, కేవలం 1,87,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం మాత్రమే తవ్వారు. మిగిలిన 57,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం ఇప్పటికీ భూగర్భంలో ఉంది. ఈ నిధులలో ఎక్కువ భాగం ఆస్ట్రేలియా, రష్యా, ఇండోనేషియా వంటి దేశాలలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ నిధులను సేకరించడం ద్వారా, భారతదేశం కూడా వాటి నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. అంటే..  

కనుగొనబడని బంగారు నిల్వల పరంగా ఆస్ట్రేలియా ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆస్ట్రేలియా భూగర్భంలో దాదాపు 12,000 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా. దీని విలువ దాదాపు 720 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు. అంటే దాదాపు 60 లక్షల కోట్ల రూపాయలు.   

రెండవ స్థానంలో రష్యా ఉంది. ఆ దేశంలో భూగర్భంలో దాదాపు 12 వేల మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం ఉందని అంచనా. ఇండోనేషియా మూడవ స్థానంలో ఉంది. అక్కడ 3,600 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా.  

ఉపయోగించని బంగారు నిల్వలు ఉన్న ఈ మూడు దేశాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకంగా మారతాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వారి ఆధిపత్యం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.  

అయితే, ఈ మూడు దేశాలు భారతదేశానికి స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నందున, ఇది మనకు జాక్‌పాట్ లాంటిదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ దేశాల నుండి తక్కువ ధరలకు లేదా తక్కువ పన్ను రేట్లతో బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకోవడం సాధ్యమే. ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొంత ప్రయోజనాన్ని తెస్తుంది.  

