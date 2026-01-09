English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Mines: ఇరాన్ కుబేరుడి నిధి.. భూగర్భంలో ఏకంగా 22 మిలియన్ టన్నుల బంగారం.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్..!!

Gold Mines: ఇరాన్ కుబేరుడి నిధి.. భూగర్భంలో ఏకంగా 22 మిలియన్ టన్నుల బంగారం.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్..!!

Iran Discovers Huge Gold Mine Reserves: మధ్యప్రాచ్యం మొత్తం యుద్ధ మేఘాలతో కమ్ముకున్న సమయంలో.. ఇరాన్‌కు ప్రకృతి ఊహించని ఒక బహుమతిని ఇచ్చింది. ఈ ఒక్క ఆవిష్కరణ అమెరికా నుంచి ఇజ్రాయెల్ వరకూ రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది. యుద్ధం, ఆంక్షలు, ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల మధ్య ఉన్న ఇరాన్ నేలలో ఇప్పుడు నిజంగా ఒక బంగారు సముద్రం బయటపడింది.
1 /7

ఇరాన్ ఎండిపోయిన, రాతిబారిన భూమి కింద దాగి ఉన్న అపారమైన బంగారు ఖనిజాన్ని అక్కడి మైనింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దేశవ్యాప్తంగా తాజాగా గుర్తించిన బంగారు ఖనిజ పరిమాణం 22 మిలియన్ టన్నులకుపైగా ఉందని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఇది కేవలం ఖనిజ ఆవిష్కరణ మాత్రమే కాదు… ఇరాన్ భవిష్యత్తును మార్చే ఒక ఆర్థిక మలుపుగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

2 /7

ఇరానియన్ మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఈ బంగారు ఖనిజంలో పెద్ద భాగం గతంలో పూర్తిగా వెనుకబడిన ప్రాంతంగా భావించిన సిస్తాన్ – బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్‌లో బయటపడింది. ఆగ్నేయ ఇరాన్‌లో ఉన్న ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు దేశానికి కీలకమైన బంగారు కేంద్రంగా మారుతోంది. అక్కడ ఉన్న తఖ్త్ గోల్డ్ మైన్ ఒక్కటే సుమారు 16 మిలియన్ టన్నుల బంగారు ఖనిజాన్ని కలిగి ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఒక్క గనితోనే ఇరాన్ మొత్తం బంగారు నిల్వలు ఒక్కసారిగా 10 శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి.

3 /7

ప్రపంచ రాజకీయాల్లో అమెరికా డాలర్ ఆధిపత్యం ఎంత బలంగా ఉన్నా.. బంగారానికి ఉన్న విలువ ఎప్పటికీ తగ్గదు. బంగారం ఒక సార్వత్రిక కరెన్సీ. డాలర్‌పై ఆంక్షలు విధించినా, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలను బ్లాక్ చేసినా, బంగారంతో దేశాలు అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు కొనసాగించగలవు. ఇంత భారీ బంగారు నిల్వలు ఇరాన్‌ను అమెరికా డాలర్‌పై ఆధారపడకుండా చేసే శక్తిని ఇస్తాయి.

4 /7

గత కొన్నేళ్లుగా ఇరానియన్ కరెన్సీ రియాల్ తీవ్రంగా బలహీనపడింది. ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా సామాన్య ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే సెంట్రల్ బ్యాంక్ వద్ద ఇంత పెద్ద మొత్తంలో బంగారు నిల్వలు ఉంటే.. కరెన్సీ విలువను స్థిరపరచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇరాన్ ప్రజలకు ఒక పెద్ద ఆర్థిక ఉపశమనంగా మారే అవకాశం ఉంది.

5 /7

మార్చి 2024 నాటికి ఇరాన్ వద్ద ఇప్పటికే 227 మిలియన్ టన్నుల బంగారు ఖనిజం, సుమారు 269 టన్నుల స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉంది. ఇది ప్రపంచ బంగారు నిల్వలలో సుమారు 0.44 శాతం వాటాను సూచిస్తుంది. తాజా ఆవిష్కరణతో, ఇరాన్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక బంగారు వనరులు ఉన్న దేశాల జాబితాలో మరింత పైకి ఎగబాకే అవకాశముంది.

6 /7

ఇరాన్ నేలలో ఖనిజ సంపద అపారంగా ఉంది. కానీ దశాబ్దాల పాటు సరైన అన్వేషణ జరగలేదు. ఇప్పుడు బయటపడిన ఈ బంగారు ఖనిజం, ఇంకా బిలియన్ డాలర్ల విలువైన సంపద ఇరాన్ భూగర్భంలో దాగి ఉందని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. అందుకే ప్రభుత్వం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలను వేగవంతం చేసింది.

7 /7

ప్రపంచం ఇరాన్‌ను ఒంటరిగా చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న వేళ.. ఆ దేశం తన బలాన్ని తన నేలలోనే కనుగొంటోంది. తాజాగా బయటపడిన ఈ 22 మిలియన్ టన్నుల బంగారు ఖనిజం, ఇరాన్‌కు వచ్చే ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు ఆర్థికంగా నిలబడే శక్తి ఉందని చాటుతోంది. యుద్ధాలు, ఆంక్షలు ఎంత ఉన్నా… వనరులు ఉంటే పోరాడగలమని ఇరాన్ ఈ ఆవిష్కరణతో ప్రపంచానికి సంకేతం ఇస్తోంది.  

Iran gold discovery Iran gold reserves 2026 new gold mine Iran How much gold did Iran find? Iran gold vs US sanctions

Next Gallery

Sankranthi Good News.. ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు.. ఫ్రీగా EPFO ఖాతాల్లోకి రూ.15,000 జమ..