  • New Gold Mines China: భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధరలు.. కొత్త గోల్డ్‌ గనుల గుర్తింపుతో మారనున్న సీన్..!!

New Gold Mines China: భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధరలు.. కొత్త గోల్డ్‌ గనుల గుర్తింపుతో మారనున్న సీన్..!!

New Gold Mines China: ప్రపంచంలో బంగారం ఉత్పత్తిలో ముందంజలో ఉన్న దేశాలలో చైనా ఒకటి. ఇటీవల అక్కడ కొత్తగా గుర్తించిన బంగారం నిల్వలు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రావిన్స్‌లలో భారీ స్థాయిలో గోల్డ్ నిల్వలు ఉన్నాయని సమాచారం బయటకు రావడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు కూడా ఈ పరిణామాలను ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి. ఈ కొత్త గోల్డ్ వనరులలో ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న ప్రాంతం హునాన్ ప్రావిన్స్. చైనాలోని ఈ ప్రావిన్స్‌లో పెద్ద ఎత్తున పసిడి నిల్వలు ఉన్నాయని తాజా నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. 
భూగర్భ పరిశోధనలలో ఈ ప్రాంతంలో గణనీయమైన పరిమాణంలో బంగారం నిల్వలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.అలాగే లియానింగ్ ప్రావిన్స్ కూడా గోల్డ్ మైనింగ్ పరంగా ప్రాధాన్యం పొందుతున్న ప్రాంతంగా మారుతోంది. ఈ ప్రావిన్స్‌లో గతంలోనే కొన్ని గనులు ఉన్నప్పటికీ, తాజాగా మరిన్ని నిల్వలు ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఇది చైనాలో బంగారం ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచే అవకాశాన్ని సూచిస్తోంది.

ఇక ఉత్తర చైనాలో ఉన్న Heilongjiang Province కూడా ఇప్పుడు బంగారం గనుల దృష్టిలో కీలకంగా మారుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో కొత్తగా గోల్డ్ నిల్వలు గుర్తించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీంతో భవిష్యత్తులో ఇక్కడ పెద్ద స్థాయిలో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

హునాన్, లియావోనింగ్, హైలాంగ్‌జియాంగ్ వంటి ప్రావిన్స్‌లు కలిసి చైనా గోల్డ్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచే కీలక ప్రాంతాలుగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే చైనా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం ఉత్పత్తిదారులలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు కొత్త గనుల గుర్తింపుతో దేశం వద్ద ఉన్న మొత్తం గోల్డ్ నిల్వలు ఇంకా పెరిగే అవకాశముంది.

చైనా ఈ గనుల నుండి పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని తవ్వి మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తే, అంతర్జాతీయ గోల్డ్ మార్కెట్‌పై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచ మార్కెట్లో సరఫరా పెరిగితే బంగారం ధరలపై కూడా ప్రభావం కనిపించవచ్చు.  

ఈ కారణాల వల్ల చైనాలోని ఈ మూడు ప్రావిన్స్‌లపై అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు, మైనింగ్ కంపెనీలు, మార్కెట్ విశ్లేషకులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతాల్లో మరిన్ని గనులు కనుగొనే అవకాశముందని కూడా అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

 హునాన్, లియావోనింగ్, హైలాంగ్‌జియాంగ్ ప్రావిన్స్‌లు చైనాలో కొత్తగా వెలుగులోకి వస్తున్న బంగారం కథలో కీలక కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో జరగబోయే మైనింగ్ కార్యకలాపాలు భవిష్యత్తులో ప్రపంచ గోల్డ్ మార్కెట్ దిశను కూడా ప్రభావితం చేసే అవకాశముంది.

Jobs Without BTech: ఈ కోర్సులు చేస్తే చాలు.. బిటెక్ చేయకపోయినా ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ పొందే ఛాన్స్.. ఫుల్ డిమాండ్....!!