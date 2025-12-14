English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP Gold Mines: ఆంధ్రా బంగారు గనిలో పనులు షురూ..ఇకపై గోల్డ్ చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?! అసలు మేటర్ ఇదే!

Gold Mines In Andhra Pradesh: భారతదేశంలో బంగారం నిల్వలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బంగారం గని పనులు ప్రారంభం కాగా.. దీంతో రాష్ట్రంలో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని కొందరు అంటున్నారు. అయితే ఈ బంగారు గని నుంచి వచ్చే గోల్డ్ చౌకగా దొరుకుతుందా? లేదా అనే విషయాలను విశ్లేషిద్దాం.
1 /6

భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఐదు బంగారు గనులు ఉన్నాయి. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గుర్తించిన బంగారు గని కూడా ప్రొడక్షన్ ప్రారంభించింది. కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరి వద్ద ఈ బంగారు నిక్షేపాన్ని గుర్తించి తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు. డెక్కన్ మైనింగ్ అనే సంస్థ ఈ తవ్వకాలను జరుపుతోంది.

2 /6

అయితే దేశంలో తొలిసారి బంగారు గనులను లీజుకు తీసుకున్న తొలి ప్రైవేట్ కంపెనీగా ఈ సంస్థ నిలిచింది. జొన్నగిరి గోల్డ్ మైన్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 750 కిలోల నుంచి 1000 కిలోల వరకు బంగారాన్ని వెలికితీసే అవకాశం ఉన్నట్లు ఆ సంస్థ ఎండీ వెల్లడించారు.

3 /6

ఈ క్రమంలో ఆంధ్రాలో బంగారు గని ఏర్పడింది కావున.. ఆ బంగారు గని నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు తక్కువ ధరకు గోల్డ్ కొనుగోలు చేయోచ్చని అంటున్నారు. అయితే అది పూర్తిగా పుకారు మాత్రమే. అయితే ఈ బంగారం ధరలు తగ్గడం అనేది అసాధ్యం అని నిపుణులు అంటున్నారు. 

4 /6

బంగారం ధరలు అనేవి ప్రపంచమార్కెట్‌ను లోబడి ఉంటాయి. వరల్డ్ వైడ్‌గా లభించే బంగారం, డిమాండ్, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్, ద్రవ్యోల్బణం, కరెన్సీ విలువ రేట్లు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితుల ఆధారంగా గోల్డ్ రేట్స్‌లో హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతాయి. 

5 /6

అయితే ఏపీలోని జొన్నగిరి బంగారు గనిలో ఉత్పత్తి అయ్యే బంగారం దేశంలో కొంతమేర డిమాండ్ మాత్రమే తీర్చగలదు. అత్యధికంగా ఏడాదికి 1000 కిలోల వరకు మాత్రమే ఈ గని బంగారాన్ని తవ్వగలదు. ఇది దేశంలో సరఫరా పెంచగలుగుతుంది కానీ, ధరలపై ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేదు.

6 /6

అయితే భారతదేశంలో ఉన్న బంగారం డిమాండ్ కారణంగా బంగారాన్ని భారీగా దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ విధంగా చూస్తే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ రేట్లు పెరిగితే ఏపీలో కూడా ఆటోమేటిక్‌గా ధరలు పెరుగుతాయి. మన దగ్గర బంగారు గని ఉన్నంత మాత్రానా గోల్డ్ రేట్స్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోదు.

AP Gold Mines jonnagiri gold mines Gold mines in india jonnagiri gold mines project Top 10 gold mines in India jonnagiri gold mines location List of gold mines india

