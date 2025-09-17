AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!

Gold Mines In Andhra Pradesh: భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు గనులు తవ్వే దేశాలలో ఒకటి. మార్చి 31, 2025 నాటికి భారత్ మొత్తం బంగారు నిల్వలు సుమారు 879.58 మెట్రిక్ టన్నులు. ఇందులో ఎక్కువ భాగం కర్ణాటక నుండి వస్తుంది. మన దేశంలో ఐదు ప్రధాన బంగారు గనులు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ బంగారు గనులు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అయితే బంగారం ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు గనులు తవ్వే దేశాలలో ఒకటి. మార్చి 31, 2025 నాటికి భారత్ మొత్తం బంగారు నిల్వలు సుమారు 879.58 మెట్రిక్ టన్నులు. ఇందులో ఎక్కువ భాగం కర్ణాటక నుండి వస్తుంది. మన దేశంలో ఐదు ప్రధాన బంగారు గనులు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ బంగారు గనులు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అయితే బంగారం ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
హట్టి బంగారు గని: హట్టి బంగారు గని కర్ణాటకలోని రాయచూర్ జిల్లాలో ఉన్న ఒక చురుకైన బంగారు గని. దీనిని కర్ణాటక ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన హట్టి గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తుంది. ఈ గని దేశం మొత్తం బంగారు ఉత్పత్తిలో ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉంది. ఈ గని నుండి ఏటా దాదాపు 1.8 టన్నుల బంగారం ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ బంగారు గని 2,000 సంవత్సరాలకు పైగా పురాతనమైనది.
కోలార్ బంగారు గని: రెండవది కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ (KGF). ఇది ఒకప్పుడు భారతదేశంలో అతిపెద్ద బంగారు గని. కానీ ఆర్థిక నష్టాల కారణంగా 2001లో తవ్వకాలు నిలిపేశారు. ఇది ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోనే రెండవ లోతైన బంగారు గని. 1880లలో బ్రిటిష్ వారు ఈ గని నుండి దాదాపు 800 టన్నుల బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేశారు.
రామగిరి బంగారు గనులు: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్న రామగిరిలో కూడా బంగారు గనులు ఉన్నాయి. గతంలో ఇక్కడ మైనింగ్ విస్తృతంగా జరిగేది. ఇప్పుడు ఉత్పత్తి తగ్గినప్పటికీ, ఇక్కడ ఇప్పటికీ భూగర్భంలో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
హెగ్గడదేవన్కోట్ బంగారు గని: ఇది కర్ణాటకలోని మైసూర్ సమీపంలో ఉన్న ఒక చిన్న బంగారు గనుల ప్రాంతం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎటువంటి మైనింగ్ కార్యకలాపాలు లేవు. భవిష్యత్తులో మైనింగ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని కోసం అధికారులు సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు.
చిత్తూరు బంగారు గనులు: ఈ గనులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నాయి. ఇది రామగిరి బంగారు గనులకు అనుసంధానించబడిన ఒక చిన్న మైనింగ్ ప్రాంతం. అయితే, ప్రస్తుతం ఇక్కడ మైనింగ్ కార్యకలాపాలు లేవు.