  • Gold Mining: ఇండియాకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. అక్కడ బయటపడ్డ భారీ బంగారు నిధి.. తవ్వితే జాక్‌పాట్‌ కొట్టినట్టే..!!

Gold Mining: ఇండియాకు గోల్డెన్ ఛాన్స్‌లా మారిన ఆల్టిన్ టోర్ ప్రాజెక్టులో డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ కీలక అడుగు వేసింది. కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లో భారీ బంగారు నిధుల తవ్వకాలకు ముందస్తు పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది విజయవంతమైతే భారత బంగారు మైనింగ్ రంగానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెద్ద జాక్‌పాట్‌గా మారే అవకాశం ఉంది.
డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లోని తన ప్రతిష్టాత్మక ఆల్టిన్ టోర్ బంగారు ప్రాజెక్టులో కీలక దశకు చేరుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యే ముందు భాగంగా ప్రీ-కమిషనింగ్ పరీక్షలను ప్రారంభించినట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ దశలో గనులు, ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థలు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయా లేదా అన్నది సాంకేతికంగా, వాణిజ్యపరంగా పరిశీలిస్తారు. ఇది ప్రాజెక్టు భవిష్యత్ విజయానికి అత్యంత కీలకమైన దశగా భావిస్తున్నారు.

ఈ పరీక్షా దశలో సుమారు 20,000 నుంచి 30,000 టన్నుల వరకు బంగారు ఖనిజాన్ని ప్రాసెస్ చేయనున్నట్లు డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ వెల్లడించింది. ఈ ఖనిజాన్ని ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్‌లో శుద్ధి చేసి, మార్కెట్‌లో విక్రయించగల బంగారు సాంద్రత లేదా బంగారు బిస్కెట్ల రూపంలోకి తీసుకువస్తారు. పూర్తి స్థాయి ఉత్పత్తి ప్రారంభానికి ముందు యంత్రాంగం పనితీరు, సామర్థ్యం, భద్రతా ప్రమాణాలను నిర్ధారించుకోవడమే ఈ ట్రయల్ ప్రాసెసింగ్ లక్ష్యం. దీని ద్వారా భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తి సమయంలో సాంకేతిక లోపాలు లేదా నష్టాలు తగ్గుతాయని కంపెనీ భావిస్తోంది.

కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లో ఆల్టిన్ టోర్ గోల్డ్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి ముందు ఈ దశ ఒక కీలక మైలురాయిగా కంపెనీ పేర్కొంది. భారత్ వెలుపల తన మైనింగ్ కార్యకలాపాలను విస్తరించాలనే డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ అంతర్జాతీయ వ్యూహంలో ఈ ప్రాజెక్టు కీలక భాగం. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సంస్థ గ్లోబల్ మైనింగ్ రంగంలో తన స్థాయిని మరింత బలపరుచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఈ సందర్భంగా కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హనుమాన్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ... ఆల్టిన్ టోర్ ప్రాజెక్టు వాణిజ్య కార్యకలాపాల దిశగా ముందుకు సాగుతున్న సమయంలో, ప్రపంచ స్థాయిలో విశ్వసనీయమైన మైనింగ్ ఆస్తిని అభివృద్ధి చేయడంపైనే తమ ప్రధాన దృష్టి ఉందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు భారతదేశానికి అంతర్జాతీయ మైనింగ్ రంగంలో గుర్తింపును తీసుకురావడమే కాకుండా, కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లోని స్థానిక ప్రజలకు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక, సామాజిక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

  డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ భారత్ లో మొట్టమొదటి, ఏకైక లిస్టెడ్ బంగారు అన్వేషణ సంస్థగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. బంగారం, ఇతర విలువైన ఖనిజాల అన్వేషణ, తవ్వకాల్లో ఈ సంస్థకు దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా విస్తృత అనుభవం ఉంది.    

కంపెనీ ప్రాజెక్టుల పోర్ట్‌ఫోలియో భారత్ లోని ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉంది. అంతేకాకుండా మొజాంబిక్, కిర్గిజ్‌స్తాన్, ఫిన్లాండ్ వంటి దేశాలలో కూడా డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ తన ఉనికిని బలంగా చాటుతోంది. ఇది గ్లోబల్ మైనింగ్ రంగంలో సంస్థకు ఉన్న వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

    కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రీ-కమిషనింగ్ పరీక్షలు డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్‌కు వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో కీలకమైనవి. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే, సంస్థ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత బలపడడమే కాకుండా, ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశ బంగారు మైనింగ్ రంగానికి కొత్త గుర్తింపు తీసుకువచ్చే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.  

