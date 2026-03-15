English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold New Rule: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక 10 గ్రాములతోనే గోల్డ్ ట్రేడింగ్.. NSE కొత్త ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం..!!

Gold New Rule:  ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. దేశంలో బంగారం పెట్టుబడులను మరింత సులభతరం చేసేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కమోడిటీ డెలివేటివ్స్ విభాగంలో 10 గ్రాముల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఎన్ఎస్ఈ ప్రకటించింది.  ఈ కొత్త ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ 2026 మార్చి 16 నుంచి ట్రేడింగ్‌కు అందుబాటులోకి రానుంది. చిన్న పెట్టుబడిదారులు కూడా తక్కువ మొత్తంతో  బంగారం ట్రేడింగ్ చేయగలిగేలా ఈ ఉత్పత్తిని తీసుకొచ్చినట్లు మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
 
1 /5

ఈ కొత్త గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన అనుమతులను Securities and Exchange Board of India (SEBI) నుంచి ఇప్పటికే పొందినట్లు ఎన్‌ఎస్‌ఈ తన సభ్యులకు తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 20, 2026న జారీ చేసిన సర్క్యులర్‌లో ఈ వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ ఒప్పందాన్ని మార్కెట్లో GOLD10G అనే పేరుతో గుర్తిస్తారు. ట్రేడింగ్ యూనిట్ అలాగే డెలివరీ యూనిట్ రెండూ 10 గ్రాములుగా నిర్ణయిస్తారు. అంటే పెట్టుబడిదారులు 10 గ్రాముల బంగారం ఆధారంగా ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ చేయగలుగుతారు.

2 /5

ట్రేడింగ్ సమయాల విషయానికి వస్తే, సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 11:30 గంటల వరకు ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది. అమెరికాలో అమల్లో ఉండే డేలైట్ సేవింగ్ సమయాన్ని బట్టి ఈ ట్రేడింగ్ సమయం కొన్నిసార్లు రాత్రి 11:55 వరకు కూడా ఉండవచ్చు. ఈ ఒప్పందంలో ధరను 10 గ్రాముల బంగారం ఆధారంగా కోట్ చేస్తారు. కనీస ధర మార్పు 10 గ్రాములకు ఒక రూపాయిగా నిర్ణయించింది.

3 /5

ధరల్లో ఒక్కసారిగా భారీ మార్పులు చోటుచేసుకోకుండా ఉండేందుకు ఎన్‌ఎస్‌ఈ కొన్ని భద్రతా పరిమితులను కూడా అమలు చేసింది. మొదటగా ధరల మార్పుకు 6 శాతం పరిమితిని నిర్ణయించారు. ఈ పరిమితిని దాటితే 15 నిమిషాల కూలింగ్ పీరియడ్ తర్వాత ఆ పరిమితిని 9 శాతానికి పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలు నెలవారీ కాంట్రాక్టులుగా ఉంటాయి. గడువు ముగిసే నెలలో చివరి క్యాలెండర్ రోజు ట్రేడింగ్‌కు చివరి రోజు అవుతుంది. ఆ రోజు సెలవు అయితే, దాని ముందు పని దినాన్ని చివరి ట్రేడింగ్ రోజుగా పరిగణిస్తారు.

4 /5

డెలివరీ విషయంలో కూడా ప్రత్యేక నియమాలు అమల్లో ఉంటాయి. ఈ కాంట్రాక్ట్ తప్పనిసరి డెలివరీ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అంటే 999 స్వచ్ఛత కలిగిన 10 గ్రాముల బంగారం సరఫరా చేయాలి. ఈ బంగారం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు పాటించే సరఫరాదారుల నుంచి రావాలి. ముఖ్యంగా London Bullion Market Association (LBMA) ఆమోదించిన సరఫరాదారులు లేదా ఎన్‌ఎస్‌ఈ గుర్తించిన ఇతర సరఫరాదారులు మాత్రమే బంగారం అందించాలి. సరఫరాతో పాటు నాణ్యత ధృవీకరణ పత్రం కూడా ఇవ్వడం తప్పనిసరి.

5 /5

ఈ ఒప్పందం కింద బంగారం డెలివరీని అహ్మదాబాద్‌లో ఉన్న గుర్తింపు పొందిన క్లియరింగ్ హౌస్ ద్వారా నిర్వహిస్తారు. ఈ కొత్త గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ చిన్న పెట్టుబడిదారులకు బంగారం మార్కెట్‌లో పాల్గొనే అవకాశాలను మరింత విస్తరించనుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Next Gallery

