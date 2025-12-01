Gold News: బంగారానికే షాకిస్తున్న భారతీయులు.. ధర పెరిగినా డోంట్ కేర్.. 24, 22 క్యారెట్లు కాదు.. ఆ బంగారు ఆభరణాలకు ఇప్పుడు ఫుల్ డిమాండ్.. ధర కూడా తక్కువే !!

12, 14 carat Gold: పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలైనప్పుడల్లా దేశవ్యాప్తంగా బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుంది. కానీ ఈసారి పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా మారింది. 2025లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిపోవడంతో, సంప్రదాయంగా కొనుగోలు చేసే 22 క్యారెట్ల బంగారం చాలా కుటుంబాలకు అందని ద్రాక్షలా మారిపోయింది. పెళ్లిళ్లలో బంగారం తప్పనిసరి అనుకునే కుటుంబాలు ఇప్పుడు ఖర్చును తగ్గించుకునేందుకు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. ఇందులో ప్రధాన స్థానాన్ని దక్కించుకుంది 12, 14 క్యారెట్ల బంగారం. బంగారం ధరలు పెరిగినా డోంట్ కేర్.. తక్కువ క్యారెట్లతోనూ ఆభరణాలను తయారు చేయించుకుంటామంటూ బంగారానికే షాకిస్తున్నారు భారతీయ మహిళలు.
అభరణాల మార్కెట్లో 12, 14 క్యారెట్ గోల్డ్ ప్రస్తుతం అత్యంత వేగంగా అమ్ముడవుతున్న విభాగంగా మారింది. దీనికి ప్రధాన కారణం..22,24 క్యారెట్లతో పోల్చితే వీటికి తక్కువ ధరకే ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. తక్కువ బరువు, తక్కువ తయారీ ఛార్జీలు, ఫ్యాషన్కు తగ్గ మోడర్న్ డిజైన్లు ఉండటంతో యువత నుంచి మధ్యతరగతి కుటుంబాల వరకు అందరూ దీన్ని బాగా స్వీకరిస్తున్నారు.
జ్యువెలరీ దిగ్గజాలు జోయ్ అలుక్కాస్, పీఎన్జీ, సెన్కో గోల్డ్, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వంటి సంస్థల ప్రకారం, ఈ సీజన్లో లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీ అమ్మకాలు కనీసం 30–40 శాతం పెరిగాయని వెల్లడించాయి. ధరల విపరీత పెరుగుదల కారణంగా 22 క్యారెట్ బంగారంపై డిమాండ్ తగ్గినప్పటికీ, 12, 14 క్యారెట్ మార్కెట్ మాత్రం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.
ప్రస్తుతం 18 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ. 94,000గా ఉండగా.. 14 క్యారెట్ బంగారం రూ.73,000, 12 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 60వేల వరకు లభిస్తోంది. జీఎస్టీ, తయారీ ఛార్జీలు తీసివేసినా కూడా, బంగారం రేట్లు పెరుగుతుండటం వల్ల రీసేల్ విలువ కూడా బాగానే ఉంటుంది. అందుకే, ఖర్చుపై దృష్టి పెట్టే కుటుంబాలు 12, 14 క్యారెట్ నగల్ని ఆర్థికంగా సరైన ఎంపికగా భావిస్తున్నాయి.
ఇక పెళ్లిళ్ల సీజన్ విషయానికొస్తే.. ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 48 లక్షల పెళ్లిళ్లు జరుగుతాయని అంచనా. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో పెళ్లిళ్లు జరగడం జ్యువెలరీ వ్యాపారులకు భారీ ఆశాజనక పరిస్థితి అని చెప్పాలి. అయితే అధిక బంగారం ధరల నేపథ్యంలో, ఎక్కువగా 12, 14 క్యారెట్ ఆభరణాలకు డిమాండ్ పెరిగింది. దీనిని పట్టుకుని బ్రాండ్లు కూడా విభిన్నమైన ట్రెండీ, స్మార్ట్, లైట్ వెయిట్ కలెక్షన్లను మార్కెట్లోకి తెస్తున్నాయి.
మొత్తానికి ఈ పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం ధరలు కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పినప్పటికీ..12, 14 క్యారెట్ గోల్డ్ మాత్రం సాధారణ కుటుంబాలకు కొత్త ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తోంది. బడ్జెట్కు తగ్గ ధరలో అందంగా కనిపించే నగల కోసం వెతికేవారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపికగా మారింది.