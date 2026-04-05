English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Prediction: ఆభరణాల ప్రియులకు అదిరిపోయే వార్త.. త్వరలోనే 20శాతం పడిపోనున్న పసిడి.. వెండి పరిస్థితి ఘోరం..!!

Gold Prediction: బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు.. భారతీయులకు అది ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి. అయితే.. గత కొంతకాలంగా రికార్డు స్థాయిలకు చేరుకున్న పసిడి ధరలు, ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ ట్రేడింగ్ అనలిసిస్ ప్లాట్‌ఫామ్  ఎలియట్ వేవ్  వ్యవస్థాపకుడు, ప్రముఖ విశ్లేషకుడు గిల్బర్ట్ చేసిన తాజా అంచనాలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.
1 /5

గిల్బర్ట్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం అత్యంత అస్థిరంగా ఉన్నాయి. 1980వ సంవత్సరం తర్వాత బంగారం ధర ఇంత భారీ స్థాయిలో హెచ్చుతగ్గులకు లోనవ్వడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో స్థిరత్వం లోపించిందని, ఇది ధరల పతనానికి సంకేతమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఏప్రిల్ 3 నాటి లెక్కల ప్రకారం.. 22 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర దాదాపు  రూ. 1,10,800 వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే.. ఈ తగ్గుదల ఇక్కడితో ఆగిపోదని, భవిష్యత్తులో మరింత క్షీణించే అవకాశం ఉందని ఆయన జోడించారు.

2 /5

గిల్బర్ట్ అంచనా వేసిన రెండు మార్గాలు: బంగారం ధరల కదలికపై గిల్బర్ట్ రెండు కీలకమైన అంచనాలను వెల్లడించారు: మొదటి మార్గం: ధరలు ప్రస్తుత స్థాయిలోనే కొంతకాలం స్థిరంగా ఉండి, ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గుతూ అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో 3,800 డాలర్ల మార్కును తాకవచ్చు. అంటే భారత కరెన్సీలో తులం బంగారం సుమారు రూ. 1.18 లక్షల స్థాయికి (ప్రస్తుత హెచ్చుతగ్గుల ప్రకారం) చేరవచ్చు.  

3 /5

రెండవ మార్గం : బంగారం మొదట 4,800 డాలర్లను అధిగమించి, ఆపై 5,200 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుండి ఒక్కసారిగా మార్కెట్ క్రాష్ అయ్యి తీవ్రంగా పడిపోయే అవకాశం ఉంది.

4 /5

వెండి పరిస్థితి కూడా అదేనా? బంగారంతో పాటే వెండి కూడా అదే దిశలో పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 వద్ద ఉంది. మార్కెట్ అస్థిరంగా ఉన్న తరుణంలో వెండి విషయంలో కూడా ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

5 /5

ఇన్వెస్టర్లకు ఇది అవకాశమా? వ్యాపారులు స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం చూస్తారు, కానీ పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను ఆశిస్తారు. ఒకవేళ బంగారం, వెండి ధరలు గిల్బర్ట్ చెప్పినట్లుగా బలమైన  సపోర్ట్ లెవల్ కు పడిపోతే, అది కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మారుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 

Gold middle east war Dubai gold price Silver price market analysis Investment Gilbert Elliott Wave Business News telugu Gold Rate Today

Next Gallery

EPFO: EPF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ నుంచే మీ అకౌంట్‌లోకి డబ్బులు.. పూర్తి వివరాలివే!