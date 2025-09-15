English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం 79 రూపాయలు మాత్రమే! ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?

Gold Price India: బంగారం ధర ఏడాదికేడాది పెరుగుతూ రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంటోంది. 1955 నుండి 2025 వరకు బంగారం ధరల పెరుగుదల ప్రయాణం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. 
బంగారం ధర రాకెట్ వేగంతో కదులుతోంది. తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. అయితే 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ. 79 మాత్రమే. నమ్మడం కొంచెం కష్టం. కానీ రూ. 79కి బంగారం కొనడం సాధ్యమేననేది నిజం కాదు.

1955 నుండి 1970 వరకు: 1955లో కేవలం 79 రూపాయలుగా ఉన్న బంగారం 1960లో 111 రూపాయలకు పెరిగింది. 1970 నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర 184 రూపాయలకు చేరింది.  

1980: 1980లో బంగారం ధర అకస్మాత్తుగా 10 గ్రాముల బంగారానికి రూ.1330కి పెరిగింది. ఆ సమయంలో, దీనిని రికార్డు స్థాయిలో అధిక ధరగా పరిగణించారు.  

1990: 1990 నాటికి, 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 3,300 కు చేరుకుంది. ప్రజల పెట్టుబడి అలవాట్లు బంగారం వైపు మళ్లాయి. వివాహ ఆభరణాల కొనుగోలు మరింత ఖరీదైనదిగా మారింది.  

2000-2005: 2000 సంవత్సరంలో రూ.4,400 కు పెరిగిన బంగారం 2005 లో రూ.7,000 కు పెరిగింది. 5 సంవత్సరాలలో ధర చాలా వేగంగా పెరిగింది. బంగారాన్ని పొదుపు, పెట్టుబడికి ముఖ్యమైన ఆస్తిగా మార్చింది.  

2010 - 2015: 2010లో రూ.18,500కి పెరిగిన బంగారం 2015లో రూ.26,343కి పెరిగింది. ఆ కాలంలో ప్రపంచ ఆర్థిక మార్పులు బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దారితీశాయి.

2020 నుండి 2023 వరకు: 2020లో బంగారం ధర రూ.48,651. 2022లో అది రూ.56,100కి, 2023లో రూ.61,100కి పెరిగింది. ఈ 3 సంవత్సరాలలో బంగారం విలువ నిరంతరం పెరుగుదల ధోరణిని చూపుతోంది.  

2024 - 2025: 2024లో బంగారం రూ. 74,100కి చేరుకుంది. 2025 నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,13,000 దాటింది. ఇది బంగారం ధరలో అత్యధిక స్థాయిగా పరిగణించారు.  

