  • Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. 2026లో కుప్పకూలనున్న బంగారం ధర.. ఎంత తగ్గుతుందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!

Gold Rate: పసిడిప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. ఈ ఏడాది భారీగా పెరుగుతూ సామాన్యులకు షాకిచ్చిన బంగారం ధరలు వచ్చే ఏడాది అంటే 2026లో ధరలు కుప్పకూలే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తులం బంగారం ధర రూ. 1.25వేలకు పైనే ఉంది. వెండి ధర కూడా భారీగానే పెరిగింది. అయితే రానున్న ఏడాది మాత్రం వీటి ధరలు భారీగా తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు. 
2026లో బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయని గ్లోబల్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గోల్డ్‌మ్యాన్ సాక్స్ తాజా నివేదిక ప్రకారం.. పసిడి రేట్లు వచ్చే సంవత్సరం గణనీయంగా క్షీణించవచ్చని అంచనా వేస్తోంది. 2025 సంవత్సరం బంగారం మార్కెట్‌కు అసాధారణ పెరుగుదలను చూపించింది. 2025 జనవరిలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 72,000 ఉండగా, అక్టోబర్ నాటికి అది రూ. 1,35,000 చేరింది. అంటే ఏడాదిలోనే విలువ దాదాపు రెట్టింపు అయింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితి, భద్రమైన పెట్టుబడుల వైపు ఇన్వెస్టర్లు మళ్లడమే ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత అమలు చేసిన ప్రొటెక్షనిస్ట్ విధానాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై సుంకాలు, వాటి ప్రభావంతో గ్లోబల్ ఎకానమీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు ప్రమాద రహిత మార్గమైన బంగారాన్ని ఆశ్రయించారు. దీంతో పసిడి ధరలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనివిధంగా పెరిగాయి. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు స్థిరత దిశగా సాగుతుండటంతో, ధరల్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

2026లో బంగారం ధరలు తగ్గవచ్చని భావించడానికి కీలక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని ప్రధాన దేశాల మధ్య జరుగుతున్న శాంతి చర్చలు రష్యా-ఉక్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్-పాలస్తీనా సానుకూల దిశగా సాగుతున్నాయి. దీనివల్ల యుద్ధ భయం తగ్గి, పెట్టుబడిదారులు తిరిగి ఈక్విటీ మార్కెట్ల వైపు మొగ్గుచూపే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్లు పుంజుకుంటే, సహజంగానే బంగారం డిమాండ్ తగ్గి ధరలు క్షీణించవచ్చు.  

అమెరికా డాలర్ బలపడుతుండటం కూడా మరో ముఖ్య అంశం. ఫెడరల్ రిజర్వ్ డిసెంబర్‌లో వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, డాలర్ విలువ మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. డాలర్ బలపడితే సాధారణంగా బంగారం ధరలు తగ్గే చక్రం పనిచేస్తుంది.  

అదనంగా, గత రెండు సంవత్సరాలుగా భారీ మొత్తంలో బంగారం కొనుగోలు చేసిన చైనా తాజాగా తన ఆ రేటును తగ్గించింది. ఈ కొనుగోళ్లు తగ్గడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం డిమాండ్ తగ్గి, 2026లో ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

