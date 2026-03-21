  • Gold Price: 15ఏళ్లలో అత్యంత భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. భవిష్యత్తులో ఇంకా తగ్గుతుందా?.. తులం రూ. 90వేలకు చేరుతుందా?

Gold Price: 15ఏళ్లలో అత్యంత భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. భవిష్యత్తులో ఇంకా తగ్గుతుందా?.. తులం రూ. 90వేలకు చేరుతుందా?


Gold Price: ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన దృశ్యం కనిపిస్తోంది. ఇరాన్ లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో ముడి చమురు ధరలు వేగంగా పెరుగుతూ రికార్డు స్థాయిలను చేరుకునే దిశగా పయనిస్తుండగా.. మరోవైపు విలువైన లోహాలు అయిన బంగారం, వెండి మాత్రం తగ్గుదల దిశగా కదులుతున్నాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో బంగారం  సేఫ్ హెవెన్ గా ఉంటుంది. కానీ ఈసారి పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా మారింది.
గత రెండు సంవత్సరాల్లో గణనీయంగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇటీవల బంగారం ధరలు గణనీయంగా పడిపోవడం వల్ల, గత 15 సంవత్సరాల్లోనే అత్యంత చెత్త వారాల్లో ఒకటిగా ఈ వారం నిలిచింది. గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ సుమారు 0.7శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $4,574 స్థాయికి చేరింది.  వారాంతానికి దాదాపు 9.6శాతం నష్టపోయింది. ఇది 2011 తర్వాత కనిపించిన అతిపెద్ద వారపు పతనంగా చెప్పాలి. అంతేకాకుండా.. ఈ ధోరణి కొనసాగి 2008 తర్వాత అత్యంత బలహీనమైన నెలగా నమోదయ్యింది.   

అటు సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 2శాతం కంటే ఎక్కువగా తగ్గి $69 స్థాయికి చేరాయి. వారాంతానికి 14శాతానికి పైగా నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. 2026 ప్రారంభం నుంచి చూస్తే వెండి మొత్తం విలువ కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. దేశీయ మార్కెట్‌లో కూడా ఇదే ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఎంసీఎక్స్ లో బంగారం ధర ఇటీవల రూ.1.58 లక్షల పైగా ఉండగా.. ఇప్పుడు రూ. 1.45 లక్షల దిగువకు చేరింది. అలాగే వెండి ధర కూడా రూ.2.6 లక్షల స్థాయి నుంచి రూ. 2.3 లక్షల కంటే దిగువకు పడిపోయింది.

ఈ పతనానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. 2025లో బంగారం సుమారు 66శాతం వెండి దాదాపు 135శాతం పెరగడం వల్ల మార్కెట్ ఇప్పటికే అధిక స్థాయికి చేరుకుంది. ఆ తరువాత యుద్ధం ప్రారంభ సమయంలో మరింత పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, ఇప్పుడు సహజంగా సరిదిద్దుకునే ప్రక్రియ జరుగుతోందని చెబుతున్నారు. అదనంగా.. పెట్టుబడిదారులు మరిన్ని లాభదాయక అవకాశాల కోసం ఇతర ఆస్తుల వైపు మళ్లడం కూడా ఒక కారణంగా మారింది.

మరోవైపు ఫెడరల్ రిజర్వు వంటి కేంద్ర బ్యాంకుల కఠిన విధానాలు.. అలాగే బలపడుతున్న డాలర్ ప్రభావం కూడా బంగారం ఆకర్షణను తగ్గిస్తున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు అధికంగా ఉన్నప్పుడు వడ్డీ ఇవ్వని బంగారం పెట్టుబడిగా కొంత వెనుకబడుతుంది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

అయితే దీర్ఘకాలిక దృక్కోణంలో పరిస్థితి పూర్తిగా నెగెటివ్ కాదు. గోల్డ్ మెన్ సాచ్, జేపీ మోర్గాన్ వంటి ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థలు 2026 నాటికి బంగారం ధరలు మళ్లీ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నాయి. అలాగే Macquarie Group కూడా బంగారం, వెండి ధరలు ఒక నిర్దిష్ట పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో పెరుగుదల దిశగా కదిలే అవకాశముందని పేర్కొంది.

వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రస్తుతం డాలర్ బలం, వడ్డీ రేట్ల ఒత్తిడి కారణంగా ధరలు కొంతకాలం స్థిరంగా లేదా తగ్గుతూ ఉండవచ్చు. కానీ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు బంగారం మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.  తాత్కాలికంగా బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ, మధ్య,  దీర్ఘకాలంలో ఇవి మళ్లీ పెరుగుదల దిశగా కదిలే అవకాశాన్ని నిపుణులు పూర్తిగా తోసిపుచ్చడం లేదు. పెట్టుబడిదారులు ఈ హెచ్చుతగ్గులను అర్థం చేసుకుని, జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

