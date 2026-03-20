Gold Price Crash: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు..పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ ముందు రూ.1.1 లక్షల లాభం..ఇదే 'సువర్ణావకాశం'!

Gold Price Crash Today: బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిల నుండి ప్రస్తుతం తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్-మే నెలల్లో జరగబోయే పెళ్లిళ్ల సందడికి సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాలకు ఇప్పుడు భారీగా కలిసి రానుంది. బంగారం ధరలు ఇప్పుడు పతనమవుతుండడం వల్ల బంగారు కొనుగోలుదారులు దుకాణాల బాట పడుతున్నారు.
బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిల నుండి ప్రస్తుతం తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్-మే నెలల్లో జరగబోయే పెళ్లిళ్ల సందడికి సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాలకు ఇప్పుడు భారీగా కలిసి రానుంది. ఫిబ్రవరితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల్లో వ్యత్యాసం దాదాపుగా రూ.1.1 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. మార్చి ఆరంభంలో 10 గ్రాములకు ఏకంగా రూ.1.66 లక్షల గరిష్ట స్థాయికి చేరిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు పతనమవుతుండడం వల్ల బంగారు కొనుగోలుదారులు దుకాణాల బాట పడుతున్నారు.
ఏప్రిల్, మే నెలల్లో రాబోయేది పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడం వల్ల వేలాది భారతీయ కుటుంబాలకు ఇప్పుడు బంగారం ధరలు దిగిరావడంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. ప్రస్తుతం 24K బంగారం దాని గరిష్ట స్థాయి నుండి గణనీయంగా తగ్గి రూ.1,50,930 వద్దకు చేరకుంది. అలాగే 22K బంగారం రూ.1,38,350 వద్ద కొనసాగుతోంది. మార్చి ఆరంభంలోని గరిష్ట స్థాయిలతో పోలిస్తే, సగటున 100 గ్రాముల పెళ్లికూతురి కొనుగోలుపై కుటుంబాలు దాదాపు రూ.1.4 లక్షలు ఆదా చేయోచ్చు.
ప్రపంచ స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థలో నెలకొన్న అనుకూల పరిస్థితుల కారణంగా బంగారం ధరలు పతనానికి కారణమయ్యాయి. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై భారీగా పెంచడం వల్ల యూఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ (DXY) ఒక్కసారిగా పెరిగింది. డాలర్ రేటు పెరిగిన క్రమంలో బంగారం ధర భారీగా తగ్గుముఖం పట్టింది.
సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరుగుతున్న క్రమంలో బంగారం విలువ పడిపోతుంది. అయితే ప్రస్తుతం డాలర్ ఖరీదైనదిగా మారిన క్రమంలో బంగారంపై పెట్టిన పెట్టుబడిని నెమ్మదిగా తగ్గిపోయి.. డాలర్పై పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా ప్రపంచంలో జరుగుతున్న యుద్ధాల నేపథ్యంలో బంగారాన్ని కొనేందుకు ఏ రంగం వారు ఆసక్తి చూపకపోవడం కూడా మరో కారణంగా చెబుతున్నారు.
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం.. రాబోయే వివాహాల సీజన్ ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే సీజన్లలో ఒకటిగా మారనుంది. 2026లో ఏప్రిల్ 15, 20, 21, 25–30 తేదీలు పెళ్లిళ్లకు ప్రధానంగా నిలువనున్నాయి. అలాగే 2026 మేలో 1, 3, 5–8, 13, 14 తేదీలలో అధికంగా పెళ్లి ముహూర్తాలు ఉన్నాయి.
అలాగే ఈ ఏడాది ఒక కీలకమైన అంశం అక్షయ తృతీయ. ఇది 2026 ఏప్రిల్ 19న రాబోతుంది. ఈ పర్వదినం నాడు బంగారం కొనేందుకు ప్రజలు దుకాణాలకు క్యూ కడతారు. ఈ క్రమంలో నగల వ్యాపారులు కూడా ఆ రోజున మేకింగ్ ఛార్జెస్పై గణనీయంగా తగ్గింపు అందిస్తారు. బడ్జెట్ గురించి ఆలోచించే కొనుగోలుదారులకు, పండుగ రోజున డెలివరీ కోసం ప్రస్తుత ధరలకే ఇప్పుడే ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకోవడం తెలివైన చర్య.