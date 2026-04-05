Gold Price Target 85000: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి.. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది ఒక సంచలన వార్త అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతూ పోతున్న పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పతనమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రముఖ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థ గోల్డ్మన్ సాక్స్ విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ఇప్పుడు మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 85,000 స్థాయికి పడిపోవచ్చని ఈ నివేదిక అంచనా వేయడం సామాన్యుల్లో ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది.
సాధారణంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక ఘాటు ప్రకటన మార్కెట్ ముఖచిత్రాన్నే మార్చేసింది. ఇరాన్ విషయంలో ఆయన అనుసరిస్తున్న కఠిన వైఖరి వల్ల ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా 11శాతం పైగా పెరిగాయి.
చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయంతో, ప్రపంచ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకుండా కఠినంగా ఉంచే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుంచి తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉండటంతో ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి.
గోల్డ్మన్ సాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఒక అంచనా వేశాయంటే దాని వెనుక బలమైన ఆర్థిక కారణాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఒకే పరిధిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. గత మూడేళ్లుగా విపరీతంగా పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు స్థిరపడాల్సిన సమయం వచ్చిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
రష్యా వంటి దేశాలు తమ సైనిక అవసరాల కోసం బంగారాన్ని విక్రయిస్తుండటం కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్పై కొంత ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. ఒకవేళ అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు కుదుటపడితే, బంగారం ధరలు ఊహించని విధంగా రూ. 85,000 స్థాయికి దిగిరావడం అసాధ్యమేమీ కాదని మార్కెట్ వర్గాల నుంచి వినిపిస్తున్న మాట.
ఏప్రిల్ 15 నుండి పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో, ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు అయోమయంలో ఉన్నారు. అయితే, సెబీ-రిజిస్టర్డ్ కమోడిటీ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా విశ్లేషణ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మార్కెట్ చాలా అస్థిరంగా ఉంది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ధరలు స్వల్పంగా తగ్గిన ప్రతిసారీ కొంచెం కొంచెంగా కొనుగోలు చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
పెట్టుబడిదారులు మాత్రం ప్రస్తుతానికి వేచి చూడటం మంచి వ్యూహం అంటున్నారు. భారీ పతనం సంభవించినప్పుడు మాత్రమే కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం లాభదాయకమని చెబుతున్నారు.
