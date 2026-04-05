Gold Price Crash: పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో గుడ్ న్యూస్.. లక్ష దాటుతుందనుకున్న బంగారం ధర రూ. 85 వేలకు పడిపోతుందా..!!

Gold Price Target 85000: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి.. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది ఒక సంచలన వార్త అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతూ పోతున్న పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పతనమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రముఖ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సంస్థ గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 85,000 స్థాయికి పడిపోవచ్చని ఈ నివేదిక అంచనా వేయడం సామాన్యుల్లో ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది.
సాధారణంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక ఘాటు ప్రకటన మార్కెట్ ముఖచిత్రాన్నే మార్చేసింది. ఇరాన్ విషయంలో ఆయన అనుసరిస్తున్న కఠిన వైఖరి వల్ల ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా 11శాతం పైగా పెరిగాయి.

చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయంతో, ప్రపంచ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకుండా కఠినంగా ఉంచే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుంచి తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉండటంతో ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి.

గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఒక అంచనా వేశాయంటే దాని వెనుక బలమైన ఆర్థిక కారణాలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఒకే పరిధిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. గత మూడేళ్లుగా విపరీతంగా పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు స్థిరపడాల్సిన సమయం వచ్చిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

రష్యా వంటి దేశాలు తమ సైనిక అవసరాల కోసం బంగారాన్ని విక్రయిస్తుండటం కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌పై కొంత ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. ఒకవేళ అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు కుదుటపడితే, బంగారం ధరలు ఊహించని విధంగా రూ. 85,000 స్థాయికి దిగిరావడం అసాధ్యమేమీ కాదని మార్కెట్ వర్గాల నుంచి వినిపిస్తున్న మాట. 

ఏప్రిల్ 15 నుండి పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో, ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు అయోమయంలో ఉన్నారు. అయితే, సెబీ-రిజిస్టర్డ్ కమోడిటీ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా విశ్లేషణ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మార్కెట్ చాలా అస్థిరంగా ఉంది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ధరలు స్వల్పంగా తగ్గిన ప్రతిసారీ కొంచెం కొంచెంగా కొనుగోలు చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

పెట్టుబడిదారులు మాత్రం ప్రస్తుతానికి వేచి చూడటం మంచి వ్యూహం అంటున్నారు. భారీ పతనం సంభవించినప్పుడు మాత్రమే కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం లాభదాయకమని చెబుతున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

gold price Silver price gold investment Gold market Anuj Gupta Goldman Sachs gold forecast Wedding gold Gold ETF Commodity expert Gold Price Drop 2026 gold price prediction Goldman Sachs Gold Report gold rate india Gold investment strategy Trump Impact on Gold Marriage Season Gold Buying

