Gold Price Crash: బంగారం ధర ఒకే వారంలో ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే ఫ్యూజులౌట్.. ఓసారి ఈ లెక్కలపై లుక్కేయండి..!!

Gold-Silver Price Crash:హైదరాబాద్లోని బులియన్ మార్కెట్లో ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గడం కొనుగోలుదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. మార్చి 2 నుంచి మార్చి 8 వరకు ఉన్న వారంలో పసిడి, వెండి ధరల్లో భారీ పతనం నమోదైంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా ధరలు పెరుగుతాయని భావించినప్పటికీ, మార్కెట్లో మాత్రం వ్యతిరేక ధోరణి కనిపించడం గమనార్హం
ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.6,870 తగ్గి రూ.1,63,640 వద్ద నమోదైంది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా గణనీయంగా పడిపోయింది. 10 గ్రాముల పసిడి ధర దాదాపు రూ.6,300 తగ్గి రూ.1,50,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ తగ్గుదలతో గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుదల దిశలో ఉన్న బంగారం ధరలు కొంతవరకు తగ్గుముఖం పట్టినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వెండి ధరల్లో కూడా పెద్ద మార్పు కనిపించింది. కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.25,000 వరకు పడిపోయి ప్రస్తుతం రూ.2,90,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి లేదా యుద్ధ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈసారి పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంది.
ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అక్కడి పరిస్థితుల కారణంగా పెట్టుబడిదారుల వ్యూహాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోవడం వల్ల మార్కెట్లో ధరలు ఊహించని విధంగా తగ్గినట్లు భావిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ధరలు తగ్గడం వల్ల బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కొంత ఊరట లభించినట్లు వ్యాపారులు అంటున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ధరల్లో మరింత మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.